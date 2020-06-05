Заграница только снится: авиасообщение в Хабаровском крае

5 Июнь 2020 2020-06-05T04:25:54+03:00

Валерий Немытов 05_06_2020 00:00 00:00

В этом году путешествия заграницу доступны лишь виртуально. И хотя внутреннее сообщение открыто, по прогнозам аналитиков, авиаперевозки в июне достигнут лишь 30% от показателей прошлого года. Как организуется авиасообщение в Хабаровском крае и как компании переживают пандемию, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Валерий Немытов.

Валерий Немытов, министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ