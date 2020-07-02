2020-07-02T08:12:13+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Круглый стол по итогам голосования по поправкам к Конституции

Круглый стол по итогам голосования по поправкам к КонституцииКруглый стол по итогам голосования по поправкам к КонституцииФото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 2 июля на частоте 88.3 FM

Круглый стол по итогам голосования 02_07_2020

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2 июля в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» состоялось беспрецедентное событие. Региональные представители всех парламентских политических партий России встретились в нашей студии в рамках Круглого стола. Представитель партии ЛДПР, депутат Хабаровской городской думы Денис Куратов, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Игорь Глухов, первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ Петр Перевезенцев и председатель регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов обсудили итоги Общероссийского голосования по поправкам к Конституци Российской Федерации.

Денис Куратов, представитель партии ЛДПР, депутат Хабаровской городской думы Фото: Сергей ПЯТКОВ

Денис Куратов, представитель партии ЛДПР, депутат Хабаровской городской думыФото: Сергей ПЯТКОВ

Игорь Глухов, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Игорь Глухов, председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Петр Перевезенцев, первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ Фото: Сергей ПЯТКОВ

Петр Перевезенцев, первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФФото: Сергей ПЯТКОВ

Максим Иванов, председатель регионального отделения партии «Единая Россия» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Максим Иванов, председатель регионального отделения партии «Единая Россия»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Круглый стол по итогам голосования по поправкам к Конституции Фото: Сергей ПЯТКОВ

Круглый стол по итогам голосования по поправкам к КонституцииФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 02_07_2020.

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