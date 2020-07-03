3 Июль 2020 2020-07-03T08:05:49+03:00

Кто ходит в гости по утрам? Фото: Сергей ПЯТКОВ

Кто ходит в гости по утрам от 07_03_2020 00:00 00:00

3 июня с 8 до 10 утра в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» прошел второй выпуск нашего нового пятничного шоу «Кто ходит в гости по утрам?» в рамках которого к Эдуарду Грищуку присоединяется каждый раз новый соведущий, который широко известен в нашем городе, крае, стране или мире.

В эту пятницу специально приглашенная звезда, ведущий солист Хабаровского краевого музыкального театра, заслуженный артист России - Денис Желтоухов.

В начале этого утра мы не могли не поздравить всех сотрудников ГИБДД с их профессиональным праздником и в честь этого знаминательного события в нашей студии побывали ВРИО начальника отдела ГИБДД УМВД России по городу Хабаровску, подполковник полиции Константин Кортелев и начальник пресс службы ГИБДД города Хабаровска, майор полиции Александр Баранов.

Александр Баранов, майор полиции, начальник пресс службы ГИБДД Хабаровскка и Константин Кортелев, подполковник полиции, ВРИО начальника отдела ГИБДД по городу ХабаровскуФото: Сергей ПЯТКОВ

Так же самого утра гостем студии стал депутат Государственной Думы Российской Федерации Борис Гладких. Народный избранник смог приехать в наш регион всего на неделю, но несмотря на столь короткий срок успел очень и очень многое. Что именно Борис Михайлович рассказал в прямом эфире.

Борис Гладких, депутат Государственной Думы Российской ФедерацииФото: Сергей ПЯТКОВ

С генеральным директором телекомпании «6 ТВ», Александром Удовиченко обсудили как сотрудничает хабаровское телевидение и городские деятели культуры вы непростое для них время, а так же узнали про текущие и грядущие проекты телеканала.

Александр Удовиченко, генеральный директор телекомпании «6 ТВ»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Под занавес в нашу студию посетил генеральный директор сети кинотеатров «Киногигант» Андрей Яковлев. Он рассказал в чем особенность работы, пока что единственного открытого кинотеатра в Хабаровске - «Автокино» и какие перспективы ожидают кинобизнес в ближайшем будущем.

Андрей Яковлев, генеральный директор сети кинотеатров «Киногигант»Фото: Сергей ПЯТКОВ

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