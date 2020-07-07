«Здоровый разговор» с министром здравоохранения Хабаровского края Александром Витько

7 Июль 2020 2020-07-08T04:54:05+03:00

Александр Витько и Анна Кузнецова 07_07_2020 00:00 00:00

7 июля на частоте 88.3 FM в рамках нашего постоянного проекта «Здоровый разговор» в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» побывали главный инфекционист Хабаровского края Анна Кузнецова и министр здравоохранения Хабаровского края Александр Валентинович Витько. Обсудили огромное количество интереснейших вопросов. От короновируса в летнем сезоне и актуальных мерах профилактики до подготовки квалифицированных медицинских кадров и развитии современной медицины в регионе.

Анна Кузнецова, главный инфекционист Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

«Здоровый разговор» с министром здравоохранения Хабаровского края Александром ВитькоФото: Сергей ПЯТКОВ