Ирина Зикунова на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»
Прямой эфир 13 июля на частоте 88.3 FM
Ирина Зикунова 13_07_2020
13 июля в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» побывала председатель Законодательной думы Хабаровского Края Ирина Зикунова. Ирина Валерьевна ответила на множество сложных и важных вопросов на частоте 88.3 FM. Большое интервью председателем Законодательной думы Хабаровского Края Ириной Зикуновой слушайте в нашем подкасте.
Ирина Зикунова на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»Фото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск 13_07_2020.