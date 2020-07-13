2020-07-13T07:25:42+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Это Хабаровск 13_07_2020

Это Хабаровск 13_07_2020Это Хабаровск 13_07_2020Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 13 июня на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск 13_07_2020

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С июля 2020 года по закону об электроэнергетике расходы на покупку и установку счетчиков электричества перейдут с граждан на энергетиков. Это нововведение обсудили в прямом с директором «ЖКХ Групп» Ольгой Беленькой.

Ольга Беленькая, директор «ЖКХ Групп» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Беленькая, директор «ЖКХ Групп»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Кто такие «двойники должников» и что делать, если из Федеральная служба судебных приставов пришло «письмо счастья» в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказала Александра Дмитриева, главный специалист-эксперт (по взаимодействию со средствами массовой информации) Управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

Александра Дмитриева, главный специалист-эксперт УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО Фото: Сергей ПЯТКОВ

Александра Дмитриева, главный специалист-эксперт УФССП по Хабаровскому краю и ЕАОФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск 13_07_2020.

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