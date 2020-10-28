Это Хабаровск! Развитие Железнодорожного района

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В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» заместитель мэра Хабаровска, председатель комитета по управлению Железнодорожным районом Роман Юрьевич Брюханов. В большом интервью с Романом Юрьевичем обсудили перспективы и особенности развития Железнодорожного района краевой столицы, строительство и ремонт дорог, в том числе, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а так же принимали звонки неравнодушных радиослушателей и многое другое.