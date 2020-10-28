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Радио «Комсомольская Правда»

Это Хабаровск! Развитие Железнодорожного района

Прямой эфир 28 октября на частоте 88.3
Авторы (3):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
Мария ХАБАРОВА
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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

В прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» заместитель мэра Хабаровска, председатель комитета по управлению Железнодорожным районом Роман Юрьевич Брюханов. В большом интервью с Романом Юрьевичем обсудили перспективы и особенности развития Железнодорожного района краевой столицы, строительство и ремонт дорог, в том числе, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а так же принимали звонки неравнодушных радиослушателей и многое другое.

Роман Брюханов, заместитель мэра Хабаровска, председатель комитета по управлению Железнодорожным районом

Роман Брюханов, заместитель мэра Хабаровска, председатель комитета по управлению Железнодорожным районом

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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