Прокуратура Охотского района разбирается в причинах смертельного ДТП с вездеходом на севере Хабаровского края

К месту происшествия вылетал вертолет санавиации с бригадой медиков на борту Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло вчера на севере края в Охотском районе. Авария случилась около месторождения полезных ископаемых Кулюкли - на 190 километре к юго-западу от поселка Охотск.

- Сообщение об аварии с участием вездехода поступило 27 октября во второй половине дня, - рассказали в краевом минздраве. - Указано было, что в транспортном средстве находилось шестеро пассажиров и водитель. Один человек погиб, остальные получили травмы. В 16:30 вертолет санитарной авиации с бригадой врачей на борту вылетел в Охотский район. Всех пострадавших госпитализировали в Охотскую городскую больницу.

Сегодня стало известно, что пострадавшие в ДТП - сотрудники общества с ограниченной ответственностью «Светлое», а сам вездеход принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Хабаровское геологоразведочное предприятие». По предварительной версии, ЧП произошло во время проведения геологоразведочных работ.

Вездеход опрокинулся на склоне, один из пассажиров скончался на месте, двое получили серьезные травмы, остальные четверо - травмы средней и легкой степени тяжести.

- Прокуратурой Охотского района организована проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц предприятия, работники которого находились в вездеходе. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - отметили в пресс-службе прокуратуры Хабаровского края.