В Амурском районе Хабаровского края поездка на рыбалку едва не стоила жизни мужчине и его детям

Самодельный вездеход-болотоход перевернулся кверху колесами в протоке Пчелиная Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сообщение о чрезвычайном происшествия поступило на пульт дежурного диспетчерской службы 112 около 11 утра 26 октября 2020 года. В протоке Пчелиная, между населенными пунктами Вандан и Форель опрокинулся вездеход-болотоход, на борту которого находились 68-летний мужчина и его 12-летние сын и дочь.

- Задача осложнялась тем, что местность, где произошло ЧП удалена от населенных пунктов, - рассказала Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы МЧС по Хабаровскому краю. – Ближайшее пожарно-спасательное подразделение находится в 60 километрах в п. Джелюмкен Амурского района, где расположена 100 пожарная часть 10-го отряда федеральной противопожарной службы ГПС по Хабаровскому краю (договорная), обеспечивающая прикрытие нефтеперекачивающей станции № 1 (НПС-1) «Комсомольская».

Спасательную операцию провели сотрудники 100 пожарной части 10-го отряда федеральной противопожарной службы ГПС по Хабаровскому краю Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Туда диспетчер пульта 112 и передал информацию о терпящей бедствие семье. Немедленно была сформирована спасательная группа, в которую вошли начальник НПС-1 Иван Карунас, начальник пожарной части Владимир Федоров, начальник караула Роман Булгаков и водитель Владимир Черевко. Спасатели оперативно отбыли к месту происшествия вооружившись всем необходимым инвентарем. Двигаясь по дороге вдоль ветки нефтепровода они через 45 минут обнаружили в пятидесяти метрах от берега перевернувшийся вездеход-болотоход на базе Mitsubishi Pajero mini.

- Машина находилась на глубине где-то порядка двух метров, - рассказала Екатерина Потворова. – По всей видимости водитель, форсируя протоку, неверно оценил ее глубину и обладающее повышенной плавучестью транспортное средство всплыло, а потом развернулось поперек течения и опрокинулось из-за ветра. Температура воды уже низкая, а глубина протоки такова, что самостоятельно добраться до берега люди не могли. Они ожидали помощи на выступающих частях вездехода.

Пассажиров эвакуировали по одному на резионвой лодке Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасатели по одному переправили людей на берег в резиновой лодке. Спасенных сотрудники МЧС России переодели в заранее подготовленную теплую одежду, которую они предусмотрительно взяли с собой, разместили в салоне автомобиля. Затем перевезли и оставшиеся в вездеходе вещи.

Как рассказал спасенный мужчина, вместе с детьми он отправился порыбачить. Пересекая разлившуюся протоку Пчелиная он неверно оценил ее глубину. После опрокидывания дети, которые находились в кузове болотохода, смогли выпрыгнуть, а бывший в кабине отец покинул машину через дверь. После того, как им удалось забраться на выступающие из воды элементы рамы и подвески автомобиля, отец по мобильному телефону сообщил о происшествии в службу «112» и попросил о помощи.

По окончании спасательной операции мужчину с детьми доставили домой на станцию Вандан. Состояние всех спасенных удовлетворительное, госпитализация никому не потребовалась. Транспортное средство спасатели эвакуировали из протоки на следующий день.