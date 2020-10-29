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Происшествия

В Амурском районе Хабаровского края поездка на рыбалку едва не стоила жизни мужчине и его детям

Спасатели сняли людей с перевернувшегося болотохода в труднодоступной местности
Евгения МОЛОТОВА
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Самодельный вездеход-болотоход перевернулся кверху колесами в протоке Пчелиная

Самодельный вездеход-болотоход перевернулся кверху колесами в протоке Пчелиная

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сообщение о чрезвычайном происшествия поступило на пульт дежурного диспетчерской службы 112 около 11 утра 26 октября 2020 года. В протоке Пчелиная, между населенными пунктами Вандан и Форель опрокинулся вездеход-болотоход, на борту которого находились 68-летний мужчина и его 12-летние сын и дочь.

- Задача осложнялась тем, что местность, где произошло ЧП удалена от населенных пунктов, - рассказала Екатерина Потворова, руководитель пресс-службы МЧС по Хабаровскому краю. – Ближайшее пожарно-спасательное подразделение находится в 60 километрах в п. Джелюмкен Амурского района, где расположена 100 пожарная часть 10-го отряда федеральной противопожарной службы ГПС по Хабаровскому краю (договорная), обеспечивающая прикрытие нефтеперекачивающей станции № 1 (НПС-1) «Комсомольская».

Спасательную операцию провели сотрудники 100 пожарной части 10-го отряда федеральной противопожарной службы ГПС по Хабаровскому краю

Спасательную операцию провели сотрудники 100 пожарной части 10-го отряда федеральной противопожарной службы ГПС по Хабаровскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Туда диспетчер пульта 112 и передал информацию о терпящей бедствие семье. Немедленно была сформирована спасательная группа, в которую вошли начальник НПС-1 Иван Карунас, начальник пожарной части Владимир Федоров, начальник караула Роман Булгаков и водитель Владимир Черевко. Спасатели оперативно отбыли к месту происшествия вооружившись всем необходимым инвентарем. Двигаясь по дороге вдоль ветки нефтепровода они через 45 минут обнаружили в пятидесяти метрах от берега перевернувшийся вездеход-болотоход на базе Mitsubishi Pajero mini.

- Машина находилась на глубине где-то порядка двух метров, - рассказала Екатерина Потворова. – По всей видимости водитель, форсируя протоку, неверно оценил ее глубину и обладающее повышенной плавучестью транспортное средство всплыло, а потом развернулось поперек течения и опрокинулось из-за ветра. Температура воды уже низкая, а глубина протоки такова, что самостоятельно добраться до берега люди не могли. Они ожидали помощи на выступающих частях вездехода.

Пассажиров эвакуировали по одному на резионвой лодке

Пассажиров эвакуировали по одному на резионвой лодке

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Спасатели по одному переправили людей на берег в резиновой лодке. Спасенных сотрудники МЧС России переодели в заранее подготовленную теплую одежду, которую они предусмотрительно взяли с собой, разместили в салоне автомобиля. Затем перевезли и оставшиеся в вездеходе вещи.

Как рассказал спасенный мужчина, вместе с детьми он отправился порыбачить. Пересекая разлившуюся протоку Пчелиная он неверно оценил ее глубину. После опрокидывания дети, которые находились в кузове болотохода, смогли выпрыгнуть, а бывший в кабине отец покинул машину через дверь. После того, как им удалось забраться на выступающие из воды элементы рамы и подвески автомобиля, отец по мобильному телефону сообщил о происшествии в службу «112» и попросил о помощи.

По окончании спасательной операции мужчину с детьми доставили домой на станцию Вандан. Состояние всех спасенных удовлетворительное, госпитализация никому не потребовалась. Транспортное средство спасатели эвакуировали из протоки на следующий день.

ЧППроисшествия: ЧП

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