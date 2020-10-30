В Хабаровском крае двое школьников спасли рыбака, рискуя жизнями

В Хабаровском крае двое школьников рискуя жизнью спасли рыбака. Фото: комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите.

Эта история всплыла совершенно случайно: ни сами друзья, ни их родители не собирались предавать ее огласке, не считая этот поступок чем-то особенным. Произошло все этим летом, а узнали о героическом поступке только осенью.

Главные герои - одиннадцатилетние школьники, друзья не разлей вода, Даня Головушкин и Дима Иванов, обитатели небольшого городка в устье Амура, на побережье Охотского моря - Николаевска-на-Амуре.

Июльским днем школьникам заняться особенно нечем, и ребята решили сходить на побережье - позагорать да порыбачить. И вдруг увидели лодку, которую уносило в открытое море. В ней находился мужчина, который размахивал руками и звал на помощь. Мотор у лодки не работал, а весла плыли рядом, но дотянуться до них горе-рыбак не мог.

Времени терять было нельзя - течение все дальше и дальше относило потерпевшего бедствие от берега.

- Ребята решили, что надо спасать человека, но никаких специальных приспособлений у них для этого не было, - поделилась Ольга Оботурова, пресс-секретарь комитета по гражданской защите правительства Хабаровского края. - Все, что они придумали - это прихватить с собой пустые пластиковые канистры, брошенные кем-то на берегу, их друзья использовали вместо спасательного круга.

Друзья бросились в холодную воду и стали грести к челноку, хотели подобрать весла и отдать попавшему в беду человеку.

- Когда мы отплыли от берега метров на сто, я обернулся назад. На несколько секунд мне стало немного страшно, - рассказывает Данил. - Но потом собрался и стал грести дальше, только смотрел, чтобы с Димой все хорошо было, он ведь немного отстал от меня.

Плыли быстро, как только могли. Догнали весла, а потом и лодку, но почти выбились из сил. Думали - все, но тут случился новый казус - мужчина потянулся за веслами и сам свалился в воду, едва не пойдя ко дну - плавать он не умел.

- Дети отдали ему канистры и помогали удерживаться на поверхности воды, как могли, - продолжает Ольга Оботурова. - Данил смог забраться на лодку, уже оттуда, сверху, он держал весло, чтобы тонущий человек схватился за него, а Дима оставался рядом с мужчиной в воде.

К счастью, рядом проходил большой катер, на котором заметили лодку и то, что на ней происходит что-то неладное. Моряки немедленно направились к терпящему бедствие судну и подняли всех на борт. Мальчишек и спасенного ими человека доставили на берег. Кстати, кто он, узнать так и не удалось: тот быстро покинул место происшествия, и больше его ребята не видели - даже «спасибо» не сказал. Друзья тоже на берегу сильно не задерживались, договорились никому не рассказывать о произошедшем, чтобы от родителей не попало, и разбежались по домам.

- Наверняка школьники до сих пор не осознали до конца, какая серьезная опасность им грозила. Благополучный исход этой спасательной операции не был предопределен. Вода даже в июле на побережье Охотского моря очень холодная, а бухта, где все происходило, глубокая, с сильным течением. К слову, никто из взрослых, наблюдавших за происходящим с берега, не решился спасать ни детей, ни мужчину, - отмечает Ольга.

Зато взрослые на берегу сняли спасение рыбака на телефон и выложили в сеть. Собственно, так о героическом поступке своих сыновей и узнали их родители.

- Дальняя родственница прислала маме Данила - Александре Владимировне - снятые кем-то фрагменты спасения рыбака. Посмотрев эту видеозапись, она и узнала своего сына с другом. Признается, что сначала сильно испугалась за детей, но позже, когда пришла в себя и успокоилась, мальчиков очень хвалила. Теперь в семье Данил пример для своих двух братьев и трех сестер, - продолжает Оботурова.

В правительстве края решили не оставлять поступок отважных школьников без внимания и наградить парней. Кроме того, за смелость и решительность ребят поблагодарили в школе.