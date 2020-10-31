Коронавирус в Хабаровском крае: последние новости на 31 октября 2020 года

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. ФОТО: Министерство здравоохранения Хабаровского края

По состоянию на утро 31 октября 2020 года на территории Хабаровского края официально подтверждены 224 новых случая заболевания COVID-19. Подавляющее число заболевших – 126 – жители краевой столицы. Таким образом, общее число заболевших с начала пандемии составило 16062 человек.

По состоянию на утро 31 октября на лечении находятся 4626 человек – жители Хабаровска и Хабаровского края. Из них на ИВЛ – 13. Преимущественно пациенты относятся к возрастной категории от 18 до 65 лет.

Число случаев выздоровления – 11304 из них 68 за прошедшие сутки. 132 пациента скончались, из них двое вчера.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Пожалуйста, чаще мойте руки, проветривайте помещения, делайте влажную уборку. Эти меры могут минимизировать риск распространения коронавируса.