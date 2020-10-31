Очередная субботняя акция в поддержку Сергея Фургала прошла в Хабаровске без разрешения властей Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске продолжаются митинги в поддержку арестованного экс-губернатора региона Сергея Фургала. Каждый раз в городской мэрии отмечают снижение количества участников незаконных акций. Сегодня, 31 октября, по подсчетам городского муниципалитета на несанкционированную акцию вышло около трехсот человек.

Вместе с там, городские власти отмечают, что за время прохождения протестных акций бюджет обогатился почти на два с половиной миллиона рублей. Именно столько штрафов выписано за административные правонарушения.

- По результатам рассмотрения дел судами принято 339 решений: выписано штрафов на сумму около 2,5 миллионов рублей, 53 административных ареста, 37 приговорены к обязательным работам. Сотрудниками ГИБДД владельцам транспортных средств вручено 2 тысячи предостережений о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях, - отмечают в мэрии.

Напомним, Сергей Фургал был задержан сотрудниками правоохранительных органов утром 9 июля 2020 года. Ему инкриминируют организацию в 2004 – 2005 году двух убийств хабаровских бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также покушения на Александра Смольского.