Афиша мероприятий на неделю в Хабаровске: «National Theatre Live: «Настоящая комедия». Фото: скриншот с трейлера спектакля

Заглавие для своей комедии великий Ноэл Кауард взял из песенки Шута из «Двенадцатой ночи» Шекспира (Present mirth, hath present laughter), смысл которой в том, что надо спешить радоваться жизни и любить, пока молод, в общем, «срывать день» по заветам Горация. Ирония состоит в том, что главный герой пьесы, во многом списанный драматургом с самого себя, уже не то чтобы молод - он балансирует на грани сорокалетия и переживает кризис среднего возраста со всеми сопутствующими ему страхами, отчаяньем, одиночеством и переоценкой ценностей.

Даже в фамилии Эссендайна заключена анаграмма слова «нужда» (Essendine - neediness), а первое название пьесы и вовсе было «Сладкая печаль». Режиссер спектакля, художественный руководитель театра «Олд Вик» Мэттью Уорчас отталкивается от этой двойственности и находит в фарсовой комедии удивительную глубину и повод между уморительно смешными ситуациями и острыми шутками поговорить о серьезных вещах.

Все действие разворачивается в квартире главного героя, начинаясь с утра, когда в постели Гарри просыпается молодая поклонница, надеющаяся, что прошедшая ночь изменила его жизнь так же, как ее. Но быстро обнаруживается, что проводить подобным образом ночи - это обычное дело для Эссендайна. На протяжении недели до отъезда на гастроли в Африку он будет балансировать между богемным разгулом и отчаянной депрессией, пока его близкие и друзья - бывшая жена, менеджер, продюсер, - будут пытаться привести в порядок хаос его жизни (в меру своих представлений о порядке, конечно).

Эндрю Скотт - безусловно, гвоздь постановки: он достойно продолжает ряд великих исполнителей Гарри Эссендайна, среди которых были Иэн МакКеллен и Саймон Каллоу. Чередуя нарциссические истерики и пугающее одиночество, Эндрю уравновешивает комичное тщеславие своего персонажа трогательной уязвимостью не желающего взрослеть Питера Пэна и вызывает у зрителей не только взрывы хохота (а за львиную долю комедийных ситуаций в постановке ответственен именно его герой, даже когда он красноречиво молчит), но и теплое сочувствие.

Вся и отталкивающая, и притягательная противоречивость Гарри раскрывается во взаимодействии с хороводом окружающих его близких и друзей: это и хладнокровная и язвительная бывшая жена актера Лиз в исполнении утонченной Индиры Вармы; и заботливая секретарь Моника (Софи Томпсон), и взбалмошный молодой драматург Роланд (Люк Таллон), и театральный продюсер Хелен (в оригинале - Генри) в исполнении Сьюзи Тоас со своим пылким мужем Джо (в оригинале - роковая женщина Джоанна), которого играет Энцо Чиленти.

Все эти непростые отношения, скандалы, столкновения и истерики разворачиваются в богемных интерьерах 30-х годов в стиле ар-деко и (неожиданно) под музыку The Doors и The Shirelles, что еще добавляет шарма этой удивительно нежной и остроумной постановке. Шарм в полной мере оценили британские критики, сплошь и рядом ставя в своих рецензиях спектаклю пять звезд. Публика, конечно, тоже проголосовала «за», устроив спектаклю аншлаг в Лондоне. Все вместе это означает, что «Настоящая комедия» - комедийный шедевр 2019 года и обязателен к просмотру всем поклонникам тонкого юмора и британских актеров.

Нollywood, ул. Тургенева, 46. 17 ноября в 19:00. Стоимость билетов 600 рублей.

ВЫСТАВКИ

Японские фотооткрытки (6+)

«Будь спокоен. Придет весна - цветы распустятся сами». Фото: с сайта музея имени Н.И. Гродекова

Эта народная японская мудрость открывает в Гродековском музее небольшую экспозицию фотооткрыток из фондов музея. «Природопочитание» - важная часть японской культуры, взаимосвязь человека и природы, и проявление этой связи - любование природой. Восхищение ею выражается во всех традиционных видах японского искусства, которое в известном смысле можно назвать искусством времен года. Гармоничное единство человека и мира состоит в том, что искусство отражает природу, природа - искусство, любовные отношения - искусство и природу.

В конце XIX века, после 200-летней изоляции страны, фотография стала символом выхода Японии на мировую арену. Она раскрыла для иностранцев страну со сложившимися культурными традициями, стремительно осваивающую достижения западной цивилизации. А японцам фотография демонстрировала всю красоту природы и культуры их родины.

Музей имени Н.И. Гродекова, ул. Шевченко, 11. Со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Стоимость билетов от 300 рублей.

Юрий Быков. Модус ретроспективы (6+)

Юрий Быков - заслуженный художник РФ из Комсомольска-на-Амуре, участник и дипломант большого ряда российских и зарубежных выставок Фото: Дальневосточный художественный музей

Юрий Быков - мастер многих разновидностей изобразительного искусства, один из самых известных и креативных художников Дальнего Востока советской эпохи, который уже в конце 1970-х стал известен далеко за пределами нашего региона. Участвуя в международных триеннале графики в Венеции, Берлине, городах Польши, он убедительно доказал профессиональному миру оригинальность идей и высокий уровень исполнения графических произведений художниками, чьим местом творчества является Дальний Восток России.

Сегодня работы Быкова хранятся во многих музеях и коллекциях мира. Его офорты, смешанная техника, прекрасный рисунок, компьютерная графика сегодня так же волнуют зрителей и почитателей искусства, как и много лет назад. На выставке в музее можно будет увидеть произведения, выполненные в различных стилях - от романтического до экспрессивного, и в различных техниках - от классического офорта до концептуальной фотографики. Объединяет все эти работы лишь желание художника находиться в диалоге со зрителем посредством своих произведений.

ДВХМ, ул. Шевченко, 7. Выставка открыта до 29 ноября с 10:00 до 18:00. Стоимость билетов от 250 рублей.

КОНЦЕРТ

Ярослав Сумишевский (12+)

В Хабаровске певец представит программу «Я все жизнь шел к тебе». Фото: с сайта певца

Ярослав - основатель и бессменный ведущий лучшего интернет-проекта «Народный Махор», участник шоу Первого канала «Три Аккорда», исполнитель, который буквально взорвал всемирную паутину своим талантом.

Ярослава Сумишевского часто называют феноменом или «народным артистом интернета». И все это неспроста, ведь Ярослав обладает уникальным голосом, невероятно красивым тембром и неотразимым обаянием. Певец с большой теплотой и любовью относится к своим поклонникам, и эта любовь взаимна. Этот молодой исполнитель собирает полные залы по всей стране. А секрет - в его притягательности, душевности и большом профессионализме.

Артист посетил с концертами уже более 120 городов. Неизменно все выступления проходят в очень уютной и теплой атмосфере, на его концертах всегда живой звук и непередаваемые эмоции от профессионального исполнения.

В Хабаровске Ярослав представит свою новую сольную программу - «Я всю жизнь шел к тебе», где исполнит свои новые композиции и песни, которые уже стали настоящими хитами.

Городской Дворец культуры, ул. Ленина, 85. 14 ноября в 18:00. Стоимость билетов от 1500 до 4000 рублей.