Афиша онлайн-мероприятий на неделю в Хабаровске: смотрим спектакли и кормим птиц. Фото: Театр наций

ЗОЛОТАЯ МАСКА: «ИРАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ» (18+)

Эта пьеса текуча и изменчива, как само театральное искусство: звездные исполнители, в числе которых могут оказаться Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Ингеборга Дапкунайте, Ксения Раппопорт, Станислав Любшин, Вениамин Смехов и другие, порой сами не знают, в каком составе выйдут на сцену. Из-за этого и пронзительные монологи их героев звучат каждый раз по-новому, и из взаимодействия персонажей рождается каждый раз уникальное многоголосье. Одно остается неизменным: до предела честный разговор затрагивает самые болезненные точки современного человека - от мировой политики до сугубо личных проблем.

Представители датской и мировой интеллектуальной элиты, лучшие умы современности собираются на конференцию в Копенгагене, чтобы обсудить наболевшую «иранскую проблему» - нарушение прав и свобод, ежедневные казни, пытки и военные конфликты на Ближнем Востоке. На сцену по очереди выходят востоковед, теолог, политолог, военный журналист, супруга премьер-министра (в прошлом - известная телеведущая), писатель, священник, знаменитый дирижер и иранская поэтесса - лауреат Нобелевской премии по литературе.

Постепенно вопросы о том, кто виноват в происходящем в мире, сменяются размышлениями о человеке и смысле жизни. А рассуждения о трагедии, развернувшейся в ближневосточном регионе, переходят к разговорам о личном и самом сокровенном.

Евгений Миронов, художественный руководитель Театра Наций и исполнитель роли Отца Августина, говорит о пьесе следующее: «Этот материал произвел на меня впечатление честностью и открытостью. Пьеса, по сути, состоит из ярких и контрастных монологов, поэтому и возникает такая жесткая, откровенная дискуссия. Мы думали, как лучше донести все это до зрителя, и решили пригласить больше чем просто хороших артистов: у каждого, кто выйдет на сцену, есть свой взгляд, своя позиция и в искусстве, и в жизни. Это спектакль-акция о том, о чем мы, может быть, молчали или не хотели говорить. Мы хотим задать тон и положить начало этому разговору, потому что сейчас - самое время».

В «Иранской конференции» разговор о политике уходит к духовным, ментальным вопросам. Поэтому эта пьеса не политическая. Там показаны разные проблемы, основной дискурс заключается в том, что такие понятия, как бог, истина, смысл и знание, сегодня не находятся в разряде необходимых вещей для простой и прагматичной цивилизации, где главенствуют наука, бизнес и технологии. И суть в том, что ученые на конференции поднимают вопрос, не являются ли эти эзотерические вопросы ключевой темой, о которой нужно думать именно в контексте науки, политики, социума.

В спектакле Театра Наций актеры так щедро делятся с персонажами энергией и обаянием, что каждый из них на протяжении спектакля хотя бы на одну минуту оказывается прав. Или, по крайней мере, безоговорочно убедителен. И зал завороженно кивает очередному монологу, не замечая, что он противоречит предыдущему.

Нollywood, ул. Тургенева 46. 22 ноября в 17:00. Стоимость билетов 600 рублей.

ВЫСТАВКИ ОНЛАЙН

Как кормить птиц зимой? (0+)

Занятное онлайн-пособие представлено на сайте Гродековского музея. Фото: Музей имени Н.И. Гродекова

Многие птицы в селах и городах стремятся провести зиму рядом с человеком. И если крупные птицы (вороны, голубые сороки) могут «постоять за себя», то мелкие пичуги - синицы, дятлы, поползни и другие птицы - нуждаются в помощи человека. В музее имени Н.И. Гродекова подготовили онлайн-выставку городских птиц с кратким рассказом об их пищевых привычках и образе жизни. Также на этой занимательной выставке вы сможете услышать птичьи голоса.

Анатолий Константинов: герой войны и ученый-биохимик (6+)

Серия выставок «Фронтовики. Жизнь после войны» продолжает знакомить нас с биографиями выдающихся земляков. Фото: Музей имени Н.И. Гродекова

Анатолий Алексеевич родился в мае 1923 года в селе Заборы Брянской губернии. Через год его семья переехала на постоянное место жительства в Хабаровск, здесь прошли его детство и юность. После окончания средней школы в июне 1941 года был призван в армию, прошел всю войну, был награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

После войны Анатолий Константинов внес огромный вклад в науку - сначала в 1954 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Влияние китайского лимонника и женьшеня на тканевое дыхание», а с 1957 года вел изучение геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). Ему впервые в мире удалось воспроизвести ГЛПС в эксперименте на лошадях, получить диагностическую сыворотку совместно с Т. П. Владимировой. За это открытие Анатолию Константиновичу присудили ученую степень доктора наук.

СПЕКТАКЛЬ

Metropolitan Opera: «Тоска» (16+)

Новая постановка пуччиниевской трагедии, над которой работает Дэвид Маквикар. В главных ролях - Тоски и ее возлюбленного Каварадосси - выступят Соня Йончева и Витторио Григоло, Желько Лучич исполнит роль злодея Скарпиа.

Новой постановкой «Тоски» Пуччини в Мет вместо Джеймса Ливайна будет дирижировать Эммануэль Вийом. Только что он провел серию спектаклей «Таис» Массне, а его дебют в Metropolitan состоялся в 2004 году в «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини. В последующие годы он также дирижировал в Мет операми «Самсон и Далила» Сен-Санса, «Кармен» Бизе, «Манон» Массне и «Ромео и Джульеттой» Гуно. Эммануэль Вийом - музыкальный руководитель Оперы Далласа, а также главный дирижер и музыкальный руководитель Пражской филармонии.

Нollywood, ул. Тургенева 46. 24 ноября в 19:00. Стоимость билетов 600 рублей.