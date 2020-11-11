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Радио «Комсомольская Правда»

В коридорах власти. Денис Куратов.

прямой эфир 12 ноября на частоте 88.3 FM
Авторы (3):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
Мария ХАБАРОВА
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Фото: Сергей ПЯТКОВ

Экспертный совет создадут при Хабаровской городской думе. Новый орган будет заниматься консультационной работой по узким вопросам. Предполагается, что в состав совета войдут от десяти до сорока человек высококвалифицированных специалистов из разных сфер деятельности, которые на начальных этапах будут помогать думе на безвозмездной основе. Более подробно о создании совета в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал депутат Хабаровской городской думы, председатель Комитета по местному самоуправлению - Денис Куратов.

Денис Куратов, депутат Хабаровской городской думы, председатель Комитета по местному самоуправлению

Денис Куратов, депутат Хабаровской городской думы, председатель Комитета по местному самоуправлению

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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