Военный самолет из Бангладеш второй раз аварийно сел в Хабаровске Фото: Евгения МОЛОТОВА

Первый раз неполадки на борту военного «Геркулеса» из Республики Бангладеш вынудили его совершить экстренную посадку в аэропорту Хабаровска 5 ноября. Воздушному судну потребовался ремонт, который был проведен силами бригады прибывших из Бангладеш специалистов. Ремонтные работы заняли 12 дней, и сегодня, 17 ноября, борт должен был покинуть воздушную гавань краевой столицы. Однако командир вынужден был вернуть крылатую машину на посадочную полосу вскоре после взлета.

- При взлете не закрылась правая стойка шасси, поэтому была произведена аварийная посадка, - отметили в краевой транспортной прокуратуре. - Помощь экипажу не понадобилась. Ремонтные работы производились силами иностранного государства, так что основания для вмешательства прокуратуры отсутствуют.

После завершения ремонтных работ рейс воздушного судна будет продолжен.