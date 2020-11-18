В Хабаровском крае спасатели уберегли от неминуемой гибели двух рыбаков и одну женщину Фото: Правительство Хабаровского края

ДВА МУДРЕЦА В ОДНОМ ТАЗУ…

Как в детской песенке - 16 ноября двое рыбаков решили отправиться в плаванье на старой резиновой лодке. Наплевав на предупреждение и прямой запрет для маломерных судов выходить на реки, мужчины решили переплыть на веслах протоку в районе села Воронежское-2 и перебраться в землянку на острове. Думали - ничего страшного. Ошиблись.

- Как только они вошли в русло реки, их подхватило волной и потащило в противоположную сторону от предполагаемого маршрута, - рассказала Ольга Оботурова, руководитель пресс-службы комитета правительства Хабаровского края по гражданской защите. - Лодку проткнули льдины, на плаву она смогла бы продержаться всего несколько минут. На этом происшествие могло закончиться трагедией, и спасать было бы уже некого, но рыбакам и их псу, которого они прихватили с собой, невероятно повезло. Их выбросило на один из маленьких островков. Лодку разорвало льдинами и унесло по течению.

Рыбакам несказанно повезло и во второй раз - мобильный телефон не залило водой, и он продолжал работать. Дозвонившись до спасателей, мужчины попросили о помощи. Смеркалось, а точное место, где они выбрались на берег, потерпевшие крушение рыбаки указать не могли, и прибывшим на помощь спасателям пришлось отстреливать сигнальные ракеты, чтобы хотя бы по ним мужчины на островке сориентировались. На воду спустили аэробот и отправились за попавшими в беду людьми.

- В пути нас ждал очень сильный ветер, большие волны. Это крайне осложняло и без того непростую операцию, - вспоминает Александр Дунаев, заместитель начальника аварийно-спасательной службы Хабаровского края. - Ветровое стекло и корпус судна стали обмерзать, это могло привести к опрокидыванию аэробота. Но по-другому до рыбаков было не добраться, а до утра они могли и не дожить. С собой у этих людей не было ни теплых вещей, ни инструмента, ни провизии - ничего, что могло бы помочь им выжить в экстремальных условиях. Как они решились на такую рыбалку - совершенно не понятно.

Спасатели все-таки смогли добраться до островка и забрать бедолаг вместе с псом на «большую землю». Медицинская помощь никому не понадобилась.

ОТШЕЛЬНИКИ НА ОСТРОВЕ

Вторая спасательная операция прошла уже днем 17 ноября, тоже в Хабаровском районе. Люди позвонили по телефону «112» и сообщили, что женщине неожиданно стало плохо. Все бы ничего, но пострадавшая находилась на острове Воронежский, и перевезти ее в ближайший населенный пункт, где можно было получить медицинскую помощь, не представлялось возможным. Между тем спутники женщины оценивали ее состояние как тяжелое.

- По имеющейся информации, женщина еще до завершения навигационного периода на лодке уехала на остров, - отметили в пресс-службе ведомства. - Она и еще несколько человек жили в имеющихся там постройках на базе отдыха. По доброй воле эти люди оказались отрезанными от внешнего мира. Самостоятельно вернуться обратно они решили после ледостава. Резкое ухудшение здоровья нарушило планы странной компании.

На борт все того же аэробота погрузилась группа краевых спасателей и врач Центра медицины катастроф. Добравшись до добровольных отшельников - с окончанием навигации люди оказались отрезанными от цивилизации - медицинский работник оказал первую помощь пострадавшей и подготовил ее к транспортировке. По воде ее доставили на берег, где передали медицинской бригаде для госпитализации.