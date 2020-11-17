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Радио «Комсомольская Правда»

Это Хабаровск! Жилищный вопрос

Прямой эфир 19 ноября на частоте 88.3 FM
Авторы (3):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
Мария ХАБАРОВА
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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Непростые вопросы приобретения и аренды жилья обсудили с нашим постоянным экспертом в этой области, директором риэлторской компании «Дом Ком» Олегом Сорокиным.

Олег Сорокин, директор риэлторской компании «Дом Ком»

Олег Сорокин, директор риэлторской компании «Дом Ком»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

19 ноября отмечается День женского предпринимательства. О проблемах и возможностях женщин в бизнесе Хабаровска поговорили с нашими гостями - Оксаной Фокиной, руководителем группы компаний «Оксема» и комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» в Хабаровске и Ольгой Гранкиной, многодетной мамой, бизнес-леди, хозяйкой центра маникюра и педикюра «Кабинет», ментором предпринимателей и коучем.

Оксана Фокина, руководитель группы компаний «Оксема» и комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» в Хабаровске

Оксана Фокина, руководитель группы компаний «Оксема» и комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» в Хабаровске

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Гранкина, многодетная мать, бизнес-леди, хозяйка центра маникюра и педикюра «Кабинет», ментор предпринимателей и коуч

Ольга Гранкина, многодетная мать, бизнес-леди, хозяйка центра маникюра и педикюра «Кабинет», ментор предпринимателей и коуч

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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