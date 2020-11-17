Это Хабаровск! Жилищный вопрос

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Непростые вопросы приобретения и аренды жилья обсудили с нашим постоянным экспертом в этой области, директором риэлторской компании «Дом Ком» Олегом Сорокиным.

Олег Сорокин, директор риэлторской компании «Дом Ком» Фото: Сергей ПЯТКОВ

19 ноября отмечается День женского предпринимательства. О проблемах и возможностях женщин в бизнесе Хабаровска поговорили с нашими гостями - Оксаной Фокиной, руководителем группы компаний «Оксема» и комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» в Хабаровске и Ольгой Гранкиной, многодетной мамой, бизнес-леди, хозяйкой центра маникюра и педикюра «Кабинет», ментором предпринимателей и коучем.

Оксана Фокина, руководитель группы компаний «Оксема» и комитета по развитию женского предпринимательства «Опора России» в Хабаровске Фото: Сергей ПЯТКОВ