«В Верхнебуреинском районе пациенты приходят в больницу за три часа до приема, это недопустимо» - Михаил Дегтярев

На фоне второй волны распространения COVID-19 на медицину свалилась дополнительная нагрузка Фото: Правительство Хабаровского края

На фоне второй волны распространения COVID-19 на медицину свалилась дополнительная нагрузка. Несмотря на это, система должна работать отлажено и не давать сбоев как в Хабаровске, так и в районах региона. Ситуацию с медициной в Верхнебуреинском районе оценил врио главы края Михаил Дегтярев.

РАЗВЕСТИ ПОТОКИ, КУПИТЬ ЛЕКАРСТВА

Первая остановка - центральная районная больница. В инфекционном отделении от коронавируса лечатся 19 человек, под наблюдением врачей поликлиники - 104. Пациенты отмечают чуткое отношение врачей и медсестер, однако указывают: потоки людей не разведены, посетители сидят кучками у дверей кабинетов, несмотря на предварительную запись к специалистам. Среди заболевших - местные жители с подтвержденным диагнозом «пневмония».

- В нынешних условиях это недопустимо. Администрация больницы ссылается на то, что пациенты сами приходят заранее, за три часа до времени приема. Но для того и есть управленцы, чтобы разводить потоки, работать с людьми, - сказал руководитель края.

Что касается бесплатных лекарств для больных COVID-19, то, по словам главного врача Верхнебуреинской ЦРБ Елены Музыко, в госаптеку препараты поступят к концу недели. Закупает лекарства краевой минздрав на федеральные 49,5 миллиона рублей. Доставлять препараты в Верхнебуреинском районе будут волонтеры. Транспорт для них готовы выделить местные власти.

АЖИОТАЖ И МАРКИРОВКА

О дефиците антибиотиков сообщила и заведующая местной коммерческой аптеки. Противовирусных, жаропонижающих, «сердечных» лекарств практически не осталось. Однако дело не только в ажиотажном спросе на фоне COVID-19, но и в переходе на систему обязательной маркировки аптечных товаров.

- Проблема с лекарственным обеспечением есть. При этом цены очень высокие. Минимум 15 процентов в стоимости - это доставка железнодорожным транспортом. С РЖД решаем вопрос по запуску грузопассажирских поездов, что снизит цены на все грузы, включая лекарства, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

В больнице нет оборудования для выполнения анализов на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции. Исследования проводят в Хабаровске, что затягивает время постановки диагноза. В Чегдомыне рассчитывают на поставку в ближайшее время экспресс-тестов, сейчас их успешно апробируют в Хабаровске.

В числе новинок - скоро в больнице появится компьютерный томограф. Сейчас в помещении, где разместят новый аппарат, делают ремонт. Цена вопроса - 34 миллиона рублей, средства выделены из бюджета Хабаровского края. Запустят томограф в мае 2021 года.