Осетр браконьерам не товарищ: житель Кубани сколотил ОПГ и обворовал Амур у Тыра на 84 миллиона рублей

ОПГ промышляла с сентября по октябрь 2019 года на участке Амура Фото: ДВ СУ на транспорте

Анатолий (все имена изменены - прим. ред.) из Краснодарского края решил удариться в «черные бизнесмены». В качестве дела для хорошего заработка он выбрал браконьерство. Мужчина создал банду из своих знакомых - позвал двух земляков и двух хабаровчан. За пару месяцев ОПГ поймала 20 осетровых особей.

ОСЕТР - ДЕЛО ТОНКОЕ

ОПГ промышляла с сентября по октябрь 2019 года на участке Амура от поселка Тыр до села Тахта. У банды были все нужные примочки для браконьерства: машины, орудия лова, лодки, оборудование для хранения и переработки частей рыб и икры, телефоны и рации, которые помогали «черным рыбакам» конспирироваться.

По версии следствия, ОПГ поймала не менее 19 особей амурского осетра и не менее одной особи калуги. Из рыбы у браконьеров получилось заготовить более 390 килограммов черной икры. Деликатес и части рыб банда перевезла в Тыр, где в одном из частных домов засолила и расфасовала добытое. Часть заготовок мужчины успели перевезти в Комсомольск.

ПОПАЛИСЬ

Скрываться долго у браконьеров не получилось - банду Анатолия вычислила ФСБ. Уголовные дела возбуждены по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов…». Экологический ущерб стране оценили в более чем 84 миллиона рублей.

- По уголовным делам проведен ряд экспертиз, в том числе пищевые и ихтиологические, проверки показаний на месте с использованием криминалистической техники, а также реализованы иные следственно-оперативные действия, позволившие установить обстоятельства случившегося, - рассказала Дарья Немцева, старший помощник руководителя Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Двое браконьеров и глава ОПГ Анатолий вину признали. Остальные с обвинением не согласились. Квартиры, дома, машины и катера браконьеров арестованы. Общая сумма - 17 миллионов рублей.

Уголовные дела направлены для рассмотрения в Центральный районный суд Комсомольска-на Амуре. Максимальное наказание по статье - от пяти до восьми лет колонии.