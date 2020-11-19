Афиша мероприятий в Хабаровске на неделю: смотрим спектакли, на звезды и следим за здоровьем

На этой неделе нам посчастливится не только посмотреть спектакли и выставки с большого экрана, но и совершить путь к звездам, а также посетить «здоровый» вечер. Фото: скриншот с трейлера телесериала

«Дрянь» (18+)

«В каждой из нас есть маленькая дрянь, которая говорит и делает недопустимые вещи», - говорит создательница моноспектакля «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж. К слову, Fleabag - это ее семейное прозвище; хотя нельзя сказать, что героиня спектакля - полное альтер-эго этой успешной сценаристки и актрисы.

Флибэг (настоящее имя героини мы так и не узнаем) - тридцатилетняя жительница современного Лондона, изо всех сил пытающаяся удержать на плаву небольшое кафе, доставшееся ей в наследство от погибшей подруги вместе с морской свинкой по имени Хиллари. Ее жизнь - трагикомическая чехарда событий с то приходящим, то уходящим нервным бойфрендом, беспорядочными сексуальными связями, постоянной выпивкой, склонностью к клептомании, депрессивной сестрой-анорексичкой, медоточивой гадюкой-мачехой, чередой странных друзей и затаенной непреходящей болью, шокирующую причину которой мы узнаем не сразу.

В постановке, за которую отвечает давняя подруга Фиби Вики Джонс, нет декораций: один высокий стул посередине сцены, свет и несколько заранее записанных закадровых голосов других героев спектакля. Все остальное - Лондон, скромное кафе, большой дом богатого отца, морская свинка, - встает в воображении благодаря завораживающей гуттаперчевости и контролю над аудиторией Фиби Уоллер-Бридж, которая, даже не слезая со стула, заставляет зал то умирать от смеха, то застывать в напряженном и сочувственном молчании.

Те, кто смотрел одноименный сериал, будут поражены, как три часа первого сезона укладываются в час с небольшим сценического шоу: но одна строчка на сцене и феноменальная игра Фиби на удивление глубоко раскрывает целую череду экранных событий.

В сериале Фиби ломает четвертую стену с первых кадров, обращаясь к зрителям напрямую с экрана, но на сцене этот диалог с залом кажется еще более интимным, добавляя отсутствующей в телеверсии горькой исповедальности. Казалось бы, она просто с циничным юмором рассказывает свою историю нынешнего отчаянного существования, шокируя и смеша аудиторию имиджем «плохой девчонки». Но незаметно этот монолог превращается в крик о помощи очень одинокого человека, который пытается замаскировать за компульсивностью и бравадой циничной дряни страх стать слишком уязвимым в настоящей любви.

Это узнавание в героине себя превращает спектакль не просто в уморительный ряд скетчей в исполнении блестящей актрисы, - оно заставляет вспомнить о собственных темных сторонах, эгоизме, непоправимых ошибках, одиночестве и поиске своего места в мире.

Нollywood, ул. Тургенева, 46. Первого декабря в 19:00. Стоимость билетов 600 рублей.

ВЫСТАВКИ

VI Хабаровская книжная выставка-ярмарка онлайн (6+)

В связи с эпидемиологической обстановкой ежегодный главный издательский форум проведут в видеоформате Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

В ходе выставки пройдет презентация издательств и издающих организаций Хабаровского края, других субъектов Дальневосточного федерального округа и Российской Федерации, демонстрация печатной продукции и электронных изданий, вышедших в свет в 2017-2020 годах.

На выставке под девизом «Книга на службе социально-экономического и культурного развития Хабаровского края» представлены издательские и авторские презентации научных, научно-популярных, научно-методических, учебных, справочных, краеведческих изданий по различным отраслям знаний; художественной литературы.

Организаторы форума - министерство культуры Хабаровского края и Дальневосточная государственная научная библиотека приглашают к виртуальному общению издателей, деятелей науки, культуры и образования, а также производителей аудио, видеопродукции, электронных изданий и баз данных; представителей книжных и интернет-магазинов, органов управления печатью и СМИ.

Желающие принять участие в выставке должны прислать видеоролики с записью презентаций продолжительностью не более 15 минут до 20 ноября на электронную почту danilova-larisa@mail.ru.

Представленные видеоматериалы будут размещены на сайте ДВГНБ и YouTube-канале 30 ноября.

Удивительный мир Иеронима Босха (16+)

Это оригинальная выставка-фильм, которую покажут в кинотеатре в рамках проекта АртЛекторийВкино. Фото: Иероним БОСХ

Ровно 600 лет назад, в 1516 году, в Бургундском герцогстве скончался Иероним Босх - художник, который связал своим творчеством Средневековье и Новое время и так и остался загадкой для искусствоведов. В юбилейном для Босха 2016 году его произведения вернулись в родной город живописца Хертогенбос в Северном Брабанте ради одной из главных выставок-блокбастеров года - «Иероним Босх. Видения гения». За три месяца музей Северного Брабанта посетили без малого 500 тысяч человек, а куратор выставки Шарль де Моой справедливо заметил, что вряд ли сам Босх видел такое количество собственных шедевров, собранных вместе: из 24 сохранившихся живописных произведений Босха на выставке оказались 17, из 20 рисунков - 19. Восемь лет - столько понадобилось кураторам выставки «Иероним Босх. Видения гения», чтобы получить на выставку большую часть живописного наследия Босха. Наследник средневекового символизма и предтеча сюрреализма, художник, без которого не было бы ни Гойи, ни Дали, Иероним Босх продолжает интриговать своих зрителей. Удивительный «Сад земных наслаждений» и пронзительный «Се человек», самый необычный в истории образ Иоанна Крестителя и триптих «Воз сена» и сейчас поражают тем, как причудливо Босх сочетает несочетаемое и использует метафору в живописи. Фильм «Удивительный мир Иеронима Босха» предлагает послесловие к выставкам, которые прошли в голландском городе Хертогенбос и в музее Прадо в Мадриде в 2016 году.

Нollywood, ул. Тургенева, 46. 29 ноября в 15:00. Стоимость билетов 600 рублей.

ЭКСКУРСИЯ

«Наблюдение за звездами» (12+)

Хабаровчан приглашают в астротур по звездному небу для детей и взрослых на свежем воздухе Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Вы сможете понаблюдать за звездным небом в телескоп, разглядеть лунные моря, кратеры и горы, посмотреть на полосы Юпитера и кольца Сатурна, полюбоваться галактиками и туманностями. Продолжительность тура 4-5 часов, возраст участников от 18 лет, могут поехать и дети от 12 лет в сопровождении взрослых. С собой на экскурсию вам понадобятся перекус, чай, теплые вещи.

Справки и запись по телефону 8 800-600-52-07.

«Аквамарин», Амурский бульвар, 6. 28 ноября, выезд в 19:00 на автобусе с Комсомольской площади. Стоимость тура - 2000 рублей.

ВЕЧЕРИНКА

«Салют, здоровье!» (18+)

В конце участников ждет полезный фуршет, ведь еда должна быть лекарством, а лекарство - едой, по завету Гиппократа! Фото: Екатерина СЕЛИВАНОВА

Тема творческого вечера в «Палубе» выбрана не случайно - она немного на злобу дня, и сейчас как никогда кстати будет вспомнить, как о здоровье физическом и ментальном высказывались художники на своих картинах. В гости пригласили нутрициолога Яну Фрай - поговорить о здоровом питании, витаминах, добавках и мифах, окружающих эту тему. Готовьте свои вопросы.

Людмила Стрельцова - хедлайнер вечеринок - готовит лекцию о том, как выглядели тайные болезни на картинах великих, вот, например, эти легкие желтые пятна под глазами у Моны Лизы - признак чего?

Чем помогало искусство врачам, курьезы, расследования и серьезные открытия о прошлом - тема животрепещущая и крайне интересная.

В качестве мастер-класса на вечере вам предложат сделать декор для дома - зеркало на деревянной основе - смотреть на себя и делать массаж лица. С организаторов основа, зеркало, материалы для декорирования - с вас фантазия.

В конце участников ждет полезный фуршет, ведь еда должна быть лекарством, а лекарство - едой, по завету Гиппократа!

«Палуба», ул. Комсомольская, 74. 29 ноября в 17:00. Стоимость билетов от 1500 рублей, необходима запись по телефону +7 (4212) 93-85-24.