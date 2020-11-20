Разбираемся в финансах: как совершать денежные переводы по всей России, хранить ли деньги под матрасом, как кредитная история работает на вас

Можно выделить три самых актуальных: почему сейчас такие невысокие ставки по вкладам; а проценты по кредитам - наоборот; когда переводы между физлицами облагаются комиссией.

ПЕРЕВОДЫ БЕЗ ГРАНИЦ

Отвечая на последний из перечисленных вопросов, Наталья Красулина, управляющий Головным отделением по Хабаровскому краю ПАО Сбербанк, заострила внимание: денежные переводы между физическими лицами теперь стали абсолютно бесплатны в пределах 50 тысяч рублей в месяц. При этом не важно, где живет человек, которому вы переводите деньги. Раньше комиссия за переводы между регионами бралась всегда. А это очень удобно для тех, у кого родные или друзья живут за пределами Хабаровского края.

В банке рассказали, что львиная доля (90%) клиентов Сбербанка укладываются в лимит 50 тысяч рублей. Сэкономить на комиссии можно, если оформить подписку – эта услуга подключается, как и большинство других, онлайн, либо на сайте, либо в мобильном приложении Сбера.

- Если вы понимаете, что в следующем месяце вам нужно перевести, скажем, 100 тысяч, то можно оформить подписку. Срок подписки – месяц или больше – вы определяете сами, исходя из движения ваших финансов, - объяснила Наталья Красулина. - Посмотреть, не превысили ли вы лимиты, можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Заметьте, движение средств между вашими собственными счетами и картами комиссией не облагается.

Посмотреть, не превысили ли вы лимиты, можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн

КОГДА ВКЛАДЫ ЛУЧШЕ МАТРАСА

Вопросы о вкладах и кредитах, пожалуй, самые распространенные. В первую очередь людей интересует размер процентных ставок. Наталья Красулина объяснила, что вклады никогда не были способом преумножить накопления. Задача вклада – защитить ваши сбережения от инфляции и дать вам небольшой дополнительный доход.

- Процентная ставка по банковскому вкладу зависит от уровня инфляции. При инфляции 3-4 процента никогда ставка по вкладу не будет 10-15 процентов. Если вы хотите заработать, то обратите внимание на инвестиционные продукты, - рекомендовала банкир. – Учитывайте, что инвестпродукты имеют более высокий риск, чем банковские вклады. В том числе и поэтому ставки здесь выше.

Однако самостоятельно погружаться в бурное море инвестиций эксперт не советует. Проще всего обратиться к специалистам, которые помогут сориентироваться на рынке.

Говоря про высокие ставки по кредитам, Наталья Красулина отметила один важный момент: сравнивая предложения разных банков, нужно изучить текст мелким шрифтом под звездочкой.

- Реальная процентная ставка по кредиту не может быть ниже, чем ключевая ставка, установленная Центробанком. Поэтому если в рекламе банка транслируется обещание кредита под подозрительно низкий процент, тут может быть риск того, что вам что-то недоговаривают. К примеру, могут брать комиссию за рассмотрение заявки, за выдачу кредита, за обслуживание договора и так далее, - рассказала эксперт Сбера.

Подводя итоги онлайн-коференции, Наталья Красулина отметила, что уровень финансовой грамотности населения растет, все больше людей активно используют различные банковские инструменты не только в работе, но и в быту. В Сбере рады этой тенденции и готовы меняться под нужно своих действующих и будущих клиентов.