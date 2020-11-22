Нарциссами и гиацинтами порадуют девушек к 8 марта в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Кто-то готовится к зиме, заливая каток на набережной, а кто-то уже ждет прихода весны. По мнению специалистов-биологов хабаровского «Горзеленстроя» несмотря на то, что за окном лежит снег сейчас самое время подумать о будущем – например о празднике 8 марта.

Именно к международному женскому дню хабаровчане смогут порадовать представительниц лучшей половины человечества живыми гиацинтами и нарциссами – луковицы цветов закуплены и теперь вызревают в холодильниках предприятия.

Специалисты «Горзеленстроя» решили поэкспериментировать, а заодно обновить ассортимент праздничных подарков. По планам цветы должны распуститься как раз в марте 2021 года.

Как рассказала, помимо полюбившихся горожанам местных тюльпанов, которые выращиваются в теплицах на протяжении нескольких лет, предприятие решило поэкспериментировать с новыми видами цветов. Новинки распустятся и поступят в продажу к Международному женскому дню-2021.

- Мы закупили по 500 луковиц нарциссов и гиацинтов, - рассказала Зоя Русина, и.о. директора МБУ «Горзеленстрой». - Если появится спрос, будем развивать это направление. Возможно, попробуем вырастить еще какие-то новые сорта цветов.

Появление новых растений не означает что привычные всем тюльпаны будут забыты. Наоборот именно на эти цветы будет сделан основной упор во время весеннего ажиотажа. Уже сейчас на вызревание заложили 6 тысяч луковиц тюльпанов, закупленных на родине – в Голландии. Цветовая гамма останется прежней: белые, красные, желтые, розовые и бело-розовые.

- Конкуренция на рынке тюльпанов сильно возросла — появилось много перекупщиков, которые реализуют голландские цветы по минимальной стоимости, - отметила руководитель предприятия. - В отличие от продукции местного производства, они не могут похвастаться качеством, но цена для покупателя играет не последнюю роль. Мы объективно видим картину и выставляем на продажу ровно столько цветов, сколько хабаровчане могут приобрести.

По словам Зои Русиной цветы, выращенные в Хабаровске в отличие от привозных будут более стойкими поскольку во-первых, они адаптированы к местному климату, а во-вторых их срезают их непосредственно перед реализацией.