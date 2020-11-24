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Радио «Комсомольская Правда»

Национальный проект «Демография»

Прямой эфир 24 ноября на частоте 88.3 FM
Авторы (3):
Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
Сергей ПЯТКОВ
Мария ХАБАРОВА
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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Работа по повышению доступности трудовых ресурсов в том числе в рамках национального проекта «Демография» обсудили в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск». Как центр «Мой бизнес» помогает работодателям решать кадровые вопросы рассказали Евгений Витальевич Гузман - первый проректор КГАОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования», общественный представитель Агентства стратегических инициатив по направлению «Образование и кадры» и Инна Викторовна Малинина - первый заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края.

Евгений Гузман - первый проректор КГАОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования», общественный представитель Агентства стратегических инициатив по направлению «Образование и кадры»

Евгений Гузман - первый проректор КГАОУ ДПО «Хабаровский краевой институт развития образования», общественный представитель Агентства стратегических инициатив по направлению «Образование и кадры»

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Инна Малинина - первый заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края

Инна Малинина - первый заместитель председателя Комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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