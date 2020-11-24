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Фото: Сергей ПЯТКОВ
Национальный проект «Здравоохранение» обсудили сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» с ректором Дальневосточного Государственного медицинского университета - Константином Вячеславовичем Жмеренецким и главным врачом Хабаровской городской клинической больницы №2 - Феликсом Александровичем Абрамовичем.
Константин Жмеренецкий, ректор Дальневосточного Государственного медицинского университета
Фото: Сергей ПЯТКОВ
Феликс Абрамович, главный врач Хабаровской городской клинической больницы №2
Фото: Сергей ПЯТКОВ