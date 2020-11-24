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Сегодня:
Радио «Комсомольская Правда»

Национальный проект «Здравоохранение»

Прямой эфир 24 ноября на частоте 88.3 FM
Авторы (3):
Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
Сергей ПЯТКОВ
Мария ХАБАРОВА
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Фото: Сергей ПЯТКОВ

Национальный проект «Здравоохранение» обсудили сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» с ректором Дальневосточного Государственного медицинского университета - Константином Вячеславовичем Жмеренецким и главным врачом Хабаровской городской клинической больницы №2 - Феликсом Александровичем Абрамовичем.

Константин Жмеренецкий, ректор Дальневосточного Государственного медицинского университета

Константин Жмеренецкий, ректор Дальневосточного Государственного медицинского университета

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Феликс Абрамович, главный врач Хабаровской городской клинической больницы №2

Феликс Абрамович, главный врач Хабаровской городской клинической больницы №2

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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