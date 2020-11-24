Бюджет Хабаровского края на 2021 год рассматривают в парламенте региона

На прошедшем внеочередном заседании профильного комитета рассмотрено 76 поправок к проекту закона главного финансового документа региона Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В парламенте Хабаровского края рассматривают законопроект о краевом бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. В первом чтении он был принят в октябре. 25 ноября депутатский корпус обсудит его во втором чтении.

На прошедшем внеочередном заседании профильного комитета рассмотрено 76 поправок к проекту закона главного финансового документа региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Изменения связаны с тем, что в госдуму внесен проект федерального бюджета, и теперь есть понимание, какую сумму сможет получить наш регион.

Хабаровский край в следующем году в качестве дотаций и субвенций получит более 16 миллиардов рублей. По ряду программ развития региона увеличится финансирование. Например, на социальную политику направят более четырех миллиардов рублей, еще почти пять миллиардов выделят на здравоохранение.

Деньги направят и на строительство больниц, закупку оборудования, медицинского транспорта, что особенно важно в условиях распространения коронавирусной инфекции. К следующему чтению бюджета депутаты попросили подготовить список объектов, которые строятся и будут возведены за счет федеральных средств.

- Хотелось бы, чтобы эти деньги пошли на переоснащение первичного медицинского звена, в частности закупку компьютерных томографов и транспорта. Это поможет обеспечить устойчивость в работе учреждений здравоохранения по оказанию медицинской помощи пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией, - сказала Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета по вопросам социальной политики Законодательной думы Хабаровского края.

В следующем году увеличится и резервный фонд правительства края с 400 миллионов до одного миллиарда. Деньги пойдут на борьбу с последствиями пандемии или на устранение возникших чрезвычайных ситуаций.

Принимать бюджет региона на ближайшую трехлетку в окончательном чтении парламентарии Хабаровского края будут в декабре 2020 года.