Госдума приняла закон, расширяющий возможности использования «дальневосточного гектара»

Госдума приняла в третьем, итоговом, чтении закон, расширяющий перечень случаев досрочного предоставления земельных участков в собственность гражданам в рамках программы «Дальневосточный гектар».

Проект закона был инициирован Минвостокразвития РФ. Документ позволяет обладателям «дальневосточного гектара» передавать землю в залог для получения ипотеки на строительство жилого дома. В ведомстве считают, что такая новация поможет простимулировать не только освоение земельных участков, но также и развитие индивидуального жилищного строительства на территории макрорегиона.

Напомним, ранее земельные участки в рамках программы «Дальневосточный гектар» могли быть переданы пользователям только по истечению пятилетнего срока. На первое время «гектары» передавались россиянам безвозмездное пользование, но продолжали находиться в муниципальной или государственной собственности. Перевести землю в частную собственность можно было только после окончания срока действия договора безвозмездного пользования.

Такие правила сужали спектр возможностей участников программы. В частности, многие из них не могли начать строительство на полученном участке из-за нехватки средств и невозможности взять ипотечный кредит под залог участка.

Согласно же принятому Госдумой закону, владелец «гектара» теперь уже в первый же год может получить земельный участок в собственность, при условии, что он может понадобиться для банка в качестве залога для строительства жилого дома на этом же самом гектаре.

Напомним «закон о Дальневосточном гектаре» принят по указу президента России Владимира Путина и действует в стране с 2017 года. Согласно программе, получить участок на территории Дальневосточного федерального округа для дальнейшего его благоустройства может любой гражданин России.