Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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Фото: Сергей ПЯТКОВ
Реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Хабаровском крае обсудили в прямом эфире ради «Комсомольская правда - Хабаровск» с Александром Михайловичем Максименко - членом Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, модератором реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Хабаровском крае и Евгением Александровичем Гамовым - заместителем начальника отдела дорожного и технического надзора Управления ГИБДД УМВД РФ по Хабаровскому краю.
Александр Максименко, член Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, модератор реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Хабаровском крае
Фото: Сергей ПЯТКОВ
Евгений Гамов - заместитель начальника отдела дорожного и технического надзора Управления ГИБДД УМВД РФ по Хабаровскому краю
Фото: Сергей ПЯТКОВ