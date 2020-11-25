Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883 Фото: Сергей ПЯТКОВ

Реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Хабаровском крае обсудили в прямом эфире ради «Комсомольская правда - Хабаровск» с Александром Михайловичем Максименко - членом Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, модератором реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Хабаровском крае и Евгением Александровичем Гамовым - заместителем начальника отдела дорожного и технического надзора Управления ГИБДД УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Александр Максименко, член Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, модератор реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Хабаровском крае Фото: Сергей ПЯТКОВ