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Радио «Комсомольская Правда»

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Прямой эфир 25 ноября на частоте 88.3 FM
Авторы (3):
Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
Сергей ПЯТКОВ
Мария ХАБАРОВА
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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Хабаровском крае обсудили в прямом эфире ради «Комсомольская правда - Хабаровск» с Александром Михайловичем Максименко - членом Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, модератором реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Хабаровском крае и Евгением Александровичем Гамовым - заместителем начальника отдела дорожного и технического надзора Управления ГИБДД УМВД РФ по Хабаровскому краю.

Александр Максименко, член Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, модератор реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Хабаровском крае

Александр Максименко, член Общественного совета при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, модератор реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Хабаровском крае

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Евгений Гамов - заместитель начальника отдела дорожного и технического надзора Управления ГИБДД УМВД РФ по Хабаровскому краю

Евгений Гамов - заместитель начальника отдела дорожного и технического надзора Управления ГИБДД УМВД РФ по Хабаровскому краю

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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