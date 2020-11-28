Маленькая Москва: хабаровчанин построил у себя во дворе собор Василия Блаженного и Спасскую башню московского Кремля

Иван Иннокентьевич возле дома Фото: Евгения МОЛОТОВА

Иван Иннокентьевич и Ольга Юрьевна переехали в пригород Хабаровска из Нового Ургала. Найти их уютный домик в пригороде Хабаровска не составляет особого труда. Ввысь над забором поднимаются купола собора Василия Блаженного. А еще выше – Спасская башня московского Кремля. Конечно не в натуральную величину, но зато с соблюдением всех канонов. Как же перенеслось творение Фиораванти на дальневосточную землю? Сам мастер говорит об этом просто – скучно сидеть без дела.

Все началось с резных наличников Фото: Евгения МОЛОТОВА

- Водкой мы не занимаемся, а что еще зимой в деревне делать, - шутит Иван Иннокентьевич. – Вот и мастерю в гараже из подручных средств. Когда начинал, помню, взял лист фанеры, сел подле него, так целый день и просидел, не знал с чего начать. Потом дело пошло.

Ясень, липа, дуб, три десятка пластиковых ведер – вот основа для макета собора Василия Блаженного. Масштаб – 1:24.

Красавец-собор видно издалека Фото: Евгения МОЛОТОВА

- В соборе я бывал раз наверное шесть, - вспоминает Иван Иннокентьевич. – Не думал тогда, что буду его строить, а то бы внимательнее пригляделся. На многое внимание не обратил, сейчас жалею.

Чертежи здания нашла для мужа Ольга Юрьевна. Она же подсказала и нестандартное инженерное решение – платформа, на которой установлен макет, вращается подобно карусели. А вечером вспыхивает разноцветная иллюминация. Под крышей храма беседка – скамейки, мангал, небольшой декоративный фонтан с пускающим струи из глаз медвежонком, работы Ивана Иннокентьевича. Глядя на это маленькое чудо убеждаешься, человеческие руки могут все, что задумала умная голова.

Под сенью собора уютная беседка - дело рук мастера Фото: Евгения МОЛОТОВА

Сам мастер признается, до выхода на пенсию никогда ни плотницкими и камнерезными работами не занимался. Двадцать три года отдал железной дороге, а общий стаж работы более сорока лет.

- На железную дорогу я приехал в 85-м году на север, в Ургал, - вспоминает он. – Сразу влился в коллектив. Работал начальником машины на электробалластере. Ни о каком столярном инструменте особенного понятия не имел, да и не надо было. После выхода на пенсию переехали семьей сюда. Домик был маленький 42 квадрата, неубранный, захотелось как-то приукрасить. Пристройки все ладил сам. Так дело и пошло. Это ведь приятно, когда видишь что-то красивое. И на душе светлее становится.

Следом за мастером потянулись и соседи. На всей улице Кустанайской не видно лишнего мусора, да и борьбу с покосившимися заборами вот-вот выиграют, наглядно показывая, что заразителен бывает не только дурной пример.

Спасская башня московского Кремля Фото: Евгения МОЛОТОВА

Сам мастер признается, идей у него множество, но вот с воплощением сложнее. Очень уж накладным для пенсионеров выходит такое творчество.

- Пенсия какая была, такая и осталась, а цены растут на все, - сокрушается он. – Я когда храм делал одних лобзиков штук шесть или восемь сгорело. Материал толстый – резать тяжело. А стоят они недешево. Хотелось бы продолжить Кремль дальше. Я только Спасскую башню сделал, а ведь там еще столько всего. Палаты Ивана Грозного, Царская, Боровицкая, Никольская… Но финансы не позволяют.

Покидая гостеприимный дом Ольги Юрьевны и Ивана Иннокентьевича испытываешь удивительное чувство, покоя и умиротворения, столь редкое в нашем суетном мире. Хочется верить, чаянья мастера сбудутся, и в пригороде Хабаровска засияют все башни московского Кремля. Пусть и не в натуральную величину.