Это Хабаровск! Осенний призыв и проявление коррупции в селах

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Фото: Сергей ПЯТКОВ
О ходе осенней призывной кампании 2020 года и патриотическом воспитании молодёжи города Хабаровска в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказали Мария Викторовна Матаева - заместитель мэра Хабаровска, председатель Комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом и Семён Викторович Панюшкин - заведующий сектором социально-экономического развития Управления по делам молодёжи и социальным вопросам администрации города Хабаровска.
Мария Матаева, заместитель мэра Хабаровска, председатель Комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом
Фото: Сергей ПЯТКОВ
Семён Панюшкин, заведующий сектором социально-экономического развития Управления по делам молодёжи и социальным вопросам администрации города Хабаровска
Фото: Сергей ПЯТКОВ
О случаях коррупции в селах Хабаровского края и мерах противодействия им нам рассказал Анатолий Алексеевич Григоренко - исполняющий обязанности первого заместителя прокурора Хабаровского района.
Анатолий Григоренко, исполняющий обязанности первого заместителя прокурора Хабаровского района
Фото: Сергей ПЯТКОВ