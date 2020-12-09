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Радио «Комсомольская Правда»

Это Хабаровск! Осенний призыв и проявление коррупции в селах

Прямой эфир 9 декабря на частоте 88.3 FM
Авторы (3):
Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
Сергей ПЯТКОВ
Мария ХАБАРОВА
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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

О ходе осенней призывной кампании 2020 года и патриотическом воспитании молодёжи города Хабаровска в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказали Мария Викторовна Матаева - заместитель мэра Хабаровска, председатель Комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом и Семён Викторович Панюшкин - заведующий сектором социально-экономического развития Управления по делам молодёжи и социальным вопросам администрации города Хабаровска.

Мария Матаева, заместитель мэра Хабаровска, председатель Комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом

Мария Матаева, заместитель мэра Хабаровска, председатель Комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Семён Панюшкин, заведующий сектором социально-экономического развития Управления по делам молодёжи и социальным вопросам администрации города Хабаровска

Семён Панюшкин, заведующий сектором социально-экономического развития Управления по делам молодёжи и социальным вопросам администрации города Хабаровска

Фото: Сергей ПЯТКОВ

О случаях коррупции в селах Хабаровского края и мерах противодействия им нам рассказал Анатолий Алексеевич Григоренко - исполняющий обязанности первого заместителя прокурора Хабаровского района.

Анатолий Григоренко, исполняющий обязанности первого заместителя прокурора Хабаровского района

Анатолий Григоренко, исполняющий обязанности первого заместителя прокурора Хабаровского района

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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