Это Хабаровск! Осенний призыв и проявление коррупции в селах

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883 Фото: Сергей ПЯТКОВ

О ходе осенней призывной кампании 2020 года и патриотическом воспитании молодёжи города Хабаровска в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказали Мария Викторовна Матаева - заместитель мэра Хабаровска, председатель Комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом и Семён Викторович Панюшкин - заведующий сектором социально-экономического развития Управления по делам молодёжи и социальным вопросам администрации города Хабаровска.

Мария Матаева, заместитель мэра Хабаровска, председатель Комитета администрации города Хабаровска по управлению Индустриальным районом Фото: Сергей ПЯТКОВ

Семён Панюшкин, заведующий сектором социально-экономического развития Управления по делам молодёжи и социальным вопросам администрации города Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

О случаях коррупции в селах Хабаровского края и мерах противодействия им нам рассказал Анатолий Алексеевич Григоренко - исполняющий обязанности первого заместителя прокурора Хабаровского района.