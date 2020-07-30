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Радио «Комсомольская Правда»

Круглый стол: Поддержка бизнеса

Прямой эфир 30 июля на частоте 88.3 FM
Эдуард ГрищукЭдуардГрищук
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Прямой эфир 30 июля на частоте 88.3 FM

Прямой эфир 30 июля на частоте 88.3 FM

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Круглый стол на тему Федеральных мер государственной поддержки малого и среднего бизнеса в условиях распространения новой короновирусной инфекции прошел в прямом эфире в студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск». По настоящему жаркая дискуссия разгорелась между экспертом по инвестиционному развитию и предпринимательству Андреем Сухоруковым, консультантом отдела развития предпринимательства Администрации города Хабаровска Анастасией Тарасовой и председателем Ассоциации рестораторов Хабаровского края Андреем Веретенниковым.

Андрей Сухоруков, эксперт по инвестиционному развитию и предпринимательству

Андрей Сухоруков, эксперт по инвестиционному развитию и предпринимательству

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Анастасия Тарасова, консультант отдела развития предпринимательства администрации города Хабаровска

Анастасия Тарасова, консультант отдела развития предпринимательства администрации города Хабаровска

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Андрей Веретенников, председатель Ассоциации рестораторов Хабаровского края

Андрей Веретенников, председатель Ассоциации рестораторов Хабаровского края

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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