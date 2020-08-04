2020-08-04T11:56:39+03:00
Происшествия

В Комсомольске-на-Амуре наркокурьер, задержанный с гашишным маслом, отправился под суд

Уроженец Азербайджана пытался перевезти полтора килограмма наркотиков [видео]
Борис КОКУРИН
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В Комсомольске-на-Амуре наркокурьер, задержанный с гашишным маслом, отправился под судВ Комсомольске-на-Амуре наркокурьер, задержанный с гашишным маслом, отправился под судФото: Оперативная съемка
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Это произошло в апреле 2020 года. По данным оперативных сотрудников, из поселка Лидога в Комсомольск-на-Амуре должен был двигаться курьер с крупной партией наркотиков. Благодаря грамотной работе сотрудников удалось установить личность и транспортное средство, на котором будет передвигаться наркокурьер.

Взяли 53-летнего, ранее уже судимого уроженца республики Азербайджан, с поличным. Поздно вечером его автомобиль остановили на посту ГАИ. После предупредительных выстрелов в воздух машину окружили сотрудники Росгвардии, подозреваемого вытащили из автомобиля и заковали в наручники. Наркотики были найдены во время обыска.

- В автомобиле, принадлежащем задержанному, был обнаружен пакет с четырьмя стеклянными банками с веществом темного цвета, - рассказала Ольга Мироненко, начальник отделения информации и общественных связей УТ МВД России по ДФО. - Согласно заключению эксперта, изъятое вещество является наркотическим средством - маслом каннабиса.

Всего в банках задержанный вез полтора килограмма гашишного масла, что считается особо крупным размером. Следствие продолжалось недолго, всего четыре месяца - несмотря на все попытки мужчины избежать ответственности, доказательства его вины были слишком весомыми. Сейчас дело передано в суд.

Наркокурьера будут судить по уголовной статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств». Максимальная санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Приговора суда мужчина будет дожидаться в следственном изоляторе.

В Комсомольске-на-Амуре наркокурьер, задержанный с гашишным маслом, отправился под суд.Оперативная съемка

ИСТОЧНИК KP.RU

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