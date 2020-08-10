В Хабаровске осудили «мятежного» священника из ЕАО

Протоирей Андрей Винарский: ФОТО с сайта http://pravoslavie79.ru/

Пятую неделю в краевом центре продолжаются массовые протесты, связанные с арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Люди выходят на улицы краевого центра, чтобы в мирном шествии выразить свою гражданскую позицию.

Среди участников ежедневных манифестаций - не только жители Хабаровского края. Так, например, первого августа к протестующим примкнула неофициальная делегация коммунистов из Еврейской автономной области. Тем же вечером, когда участники шествия из Еврейской автономии возвращались домой, рейсовый автобус остановили в районе села Кирга сотрудники полиции, сняли с междугороднего рейса двух активистов (один из них на митинге в краевом центре дал интервью оппозиционному телеканалу) и после 15-минутного опроса, когда автобус уже ехал, отпустили восвояси...

НЕ ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ

Несколько дней назад в неприятный переплет попал еще один житель Еврейской автономии - протоирей Андрей Винарский. 52-летний священик Биробиджанской епархии также участвовал в массовых протестах в Хабаровске. Неравнодушный житель переодевался в гражданскую одежду и вливался в колонну манифестантов, неся в руке самодельный плакат.

- Отец Андрей не призывал к свержению власти. Он говорил мне: «Я уже начал это дело и не могу остановиться. Я пойду до конца. Я не буду скрывать свое лицо, потому что считаю, что правда - на нашей стороне». Кстати, отец Андрей приютил меня, когда мне было 17 лет, и я оказалась в Хабаровске одна. Он - мой второй отец, - рассказала Татьяна, знакомая Андрея Винарского.

По ее словам, после очередного митинга в краевом центре за священником погнались сотрудники полиции.

- Мы живем на первом этаже. Он прибежал и начал звонить, стучать. Боялся, что сотрудники полиции, которые гнались за ним, отберут телефон и смогут отследить какие-то контакты. Я быстро выбежала из дома, выхватила телефон, начала снимать происходящее на видео. Один был лейтенант, второй - майор, третий все время от меня отворачивался. Отцу Андрею дали уведомление о том, что ему следует в прийти в такое-то отделение полиции и выяснить, в чем его обвиняют. Как законопослушный гражданин он пошел в полицию, а его взяли и закрыли в спецприемник, - рассказала Татьяна.

СУД НАД СВЯЩЕННИКОМ

Как сообщил дальневосточный блогер Олег Белозеров, суд над задержанным священиком из ЕАО состоялся 8 августа. Андрея Винарского доставили из спецприемника к зданию Центрального районного суда Хабаровска примерно в половине десятого утра. Горожан, пришедших поддержать неординарного подсудимого, внутрь не пустили.

- Чуть позже запустили только пять человек, мотивируя это решение распоряжением судьи. Суд длился очень долго - практически полдня. Притом, что видимая сторона дела вполне понятна. Чуть ли не час ждали решения. Вердикт - виновен, административный штраф 15 тысяч рублей. Показательно, что люди (верующие и неверующие) готовы встать стеной за простого русского священника - отца Андрея. Почему? Потому что он - настоящий, искренний и честный, ему можно доверять, - рассказал Олег Белозеров.

Как сообщил источник в Биробиджанской епархии, протоирей Андрей Винарский является настоятелем прихода святителя Николая в поселке Николаевка Смидовичского района и имеет церковные награды, в том числе медаль Святителя Иннокентия митрополита Московского и Коломенского, полученную в 2007 году. Свою религиозную деятельность бывший выпускник Дальневосточной академии государственной службы начал в девяностых годах прошлого века.