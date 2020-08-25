Андрей Базилевский на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»

Андрей Базилевский, заместитель председателя правительства Хабаровского края по внутренней политике Фото: Сергей ПЯТКОВ

ВРИО губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в самом начале своей работы в новой должности заявил о необходимости создания «Народного совета» при губернаторе нашего региона для налаживания прямого диалога с гражданами. О необходимости и важности такого органа в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в эксклюзивном интервью нам рассказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по внутренней политике Андрей Базилевский.