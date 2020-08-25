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Радио «Комсомольская Правда»

Андрей Базилевский на радио «Комсомольская правда - Хабаровск»

Прямой эфир 25 августа на частоте 88.3
Эдуард ГрищукЭдуардГрищук
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Андрей Базилевский, заместитель председателя правительства Хабаровского края по внутренней политике

Андрей Базилевский, заместитель председателя правительства Хабаровского края по внутренней политике

Фото: Сергей ПЯТКОВ

ВРИО губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в самом начале своей работы в новой должности заявил о необходимости создания «Народного совета» при губернаторе нашего региона для налаживания прямого диалога с гражданами. О необходимости и важности такого органа в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в эксклюзивном интервью нам рассказал заместитель председателя правительства Хабаровского края по внутренней политике Андрей Базилевский.

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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