Коронавирус в Хабаровске 2020: последние новости на 26 августа Фото: Ольга КИВА

По данным на утро 26 августа 2020 года, общее число заражений коронавирусом в Хабаровском крае достигло 9593. Из них излечившихся 7423 человека, скончавшихся 83, остальные получают лечение. За последние сутки в крае выявили 68 новых случаев заболевания коронавирусом.

- Большинство заболевших - это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Также лечение получают семь пациентов старше 65 лет и шесть несовершеннолетних. Среди пациентов, которые сейчас проходят лечение, 14 человек в тяжелом состоянии, - прокомментировали в региональном минздраве.

Заболеваемость коронавирусом в районах края ФОТО: региональный минздрав

Пневмония как проявление новой коронавирусной инфекции зафиксирована у 753 пациентов. В стационарах края лечатся 248 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под наблюдением врачей остаются больше полутора тысяч человек, контактировавших с заболевшими.

Жителей региона убедительно просят соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.