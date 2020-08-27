Это Хабаровск! (27_08_2020)

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К Хабаровску вот вот подойдет гребень паводка. Как обстоят дела с уровнем воды на данный момент на прямой связи со студией радио «Комсомольская правда - Хабаровск» нам рассказала Ольга Александровна Симакова, и.о. начальника Управления промышленности, транспорта, связи администрации города Хабаровска.

Тем временем в краевой столице не утихают митинги в поддержку Сергея Фургала. Почему они незаконны и что грозит их участникам рассказал прокурор Хабаровска Кирилл Осипчук.

Кирилл Осипчук, прокурор Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

В Хабаровске уже несколько лет работает краевая общественная организация «Милосердие», которая помогает лицам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. В чем особенности такой работы и какую помощь могут оказать граждане нам рассказали председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского Края, Ольга Ушакова и председатель правления Хабаровской краевой общественной организации «Милосердие», Константин Ветренко.

Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского Края Фото: Сергей ПЯТКОВ