Это Хабаровск! (27_08_2020)

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Фото: Сергей ПЯТКОВ
К Хабаровску вот вот подойдет гребень паводка. Как обстоят дела с уровнем воды на данный момент на прямой связи со студией радио «Комсомольская правда - Хабаровск» нам рассказала Ольга Александровна Симакова, и.о. начальника Управления промышленности, транспорта, связи администрации города Хабаровска.
Тем временем в краевой столице не утихают митинги в поддержку Сергея Фургала. Почему они незаконны и что грозит их участникам рассказал прокурор Хабаровска Кирилл Осипчук.
Кирилл Осипчук, прокурор Хабаровска
Фото: Сергей ПЯТКОВ
В Хабаровске уже несколько лет работает краевая общественная организация «Милосердие», которая помогает лицам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию. В чем особенности такой работы и какую помощь могут оказать граждане нам рассказали председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского Края, Ольга Ушакова и председатель правления Хабаровской краевой общественной организации «Милосердие», Константин Ветренко.
Ольга Ушакова, председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского Края
Фото: Сергей ПЯТКОВ
Константин Ветренко, председатель правления Хабаровской краевой общественной организации «Милосердие»
Фото: Сергей ПЯТКОВ