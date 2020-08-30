Коронавирус в Хабаровском крае: последние новости на 30 августа 2020 года

Новые случаи заболевания зарегистрированы в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре Фото: Михаил СЕРГЕЕВ

Санитарно-эпидемиологическая ситуация в Хабаровском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на утро 30 августа 2020 года на территории региона зафиксировано 62 новых случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Географически, заболевшие – жители Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. По-прежнему, единственной территорией, избежавшей появления COVID-19, остается Тугуро-Чумиканский район. Наибольшее число заболевших – жители краевой столицы и Хабаровского района.

Карта заболеваемости по регионам по данными министерства здравоохранения Хабаровского края

Среди выявленных за последние сутки больных большинство относятся к возрастной категории от 18 до 65 лет; 12 пациентов старше 65 лет; шестеро детей в возрасте от 1 года до 9 лет.

Всего, по состоянию на утро 30 августа 2020 года в Хабаровском крае зарегистрировано 9972 случая заболевания COVID-19. 87 из них привели к летальному исходу.

Динамика заболеваемости по данным Яндекс-коронавирус

На лечении остаются 2044 пациента, из них 14 в тяжелом состоянии. У 740 пациентов зарегистрирована пневмония, как проявление заболевания. Кроме того в стационарах края получает лечение 267 пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония» и отрицательным результатом обследования на COVID-19. Под медицинским наблюдением в настоящее время состоит более однои тысячи человек бывших в близком контакте с заболевшими.