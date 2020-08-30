Спасатели МЧС России по Хабаровскому краю приняли участие в форуме «Армия – 2020»

Почувствовать себя настоящим пожарным мог каждый Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровске закончился международный военно-технический форум «Армия-2020». С 27 по 29 августа на территории Большого аэродрома прошла выставка достижений отечественных военных достижений. Кроме военных участие в ней приняли и специалисты ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и ЕАО.

2020 год, для МЧС очень важный – служба отмечает свой тридцатилетний юбилей. На форуме представлены были лучшие образцы спецтехники, которую спасатели МЧС используют в своей ежедневной деятельности.

- Среди транспортных средств были специализированные, как, например, аварийно-спасательный с барокамерой внутри для водолазной службы или авторазливочная станция, оснащенная не только снаряжением для радиационной, химической и биологической защиты, но и тушения пожаров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Эти транспортные средства помогают в осуществлении поисковых и спасательных работ на всей территории Хабаровского края. Так с помощью автомобиля, оборудованного для работы с беспилотными авиационными системами проводится мониторинг паводковой ситуации, поиск пропавших судов, локализация очагов возгораний в лесах.

В рамках форума прошли демонстрационные полёты различных воздушных судов, в том числе и пролёт самолёта-амфибии БЕ-200 ЧС Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Авиационная техника представлена воздушными судами БЕ-200ЧС и МИ-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с водосливным устройством и вертолетным подвесным опрыскивателем. Они также несут ежедневную боевую вахту в деле ликвидации лесных пожаров, доставке пострадавших из труднодоступных районов и поиске пропавших.

- Всего на выставке порядка было представлено 15 единиц различной техники, кроме этого представлено оборудование, снаряжение, образцы специализированной боевой одежды пожарного и спасателя, - отметили в пресс-службе ведомства. - Все они ни один раз привлекались к ликвидации происшествий и их последствий, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Посетители форума смогли увидеть технику в действии. Демонстрационные полеты совершили воздушные суда различного типа в том числе уникального самолета-амфибии БЕ-200 ЧС с показательным сбросом огнегасящей жидкости. Его используют для того, чтобы эффективно бороться с пожарами на всей территории ДФО, а также на всей территории России. Например, с его помощью спасатели Амурского спасательного отряда помогали своим коллегам в Сибири и Амурской области.

Спасатели продемонстрировали навыки тушения техногенных пожаров Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

После демонстрации, посетители форума могли на собственном опыте убедиться в работоспособности оборудования и почувствовать себя настоящем пожарным попробовав лично ликвидировать условный очаг возгорания.

Участие в форуме приняли и четвероногие служащие. Кинологическая служба МЧС продемонстрировала навыки послушания и ловкости в поисках пострадавших в завалах. Всех животных можно было погладить, поиграть с ними и сделать фото на память.