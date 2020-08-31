Уголовное дело против учредителей очередного кредитного потребительского кооператива возбудили в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

«УЖ СКОЛЬКО РАЗ ТВЕРДИЛИ МИРУ»

Желание получить максимальный доход со своего капитала, вполне естественно для любого человека. Однако, в некоторых случаях здравый смысл уступает место жажде наживы. В стремлении обогатиться люди, порой, совершают поступки опрометчивые, и даже откровенно противоправные.

Кредитные потребительские кооперативы, прямые наследники ссудных касс или касс взаимопомощи, основанных еще в начале XIX века будущими декабристами. Цель они преследовали, несомненно, благородную, представляя собой альтернативу ростовщическим конторам. Увы, с течением времени благое начинание «попало в дурную компанию». При всем уважении к исправно исполняющим свои обязанностями перед пайщиками кооперативам, репутация КПК за последние годы оказалась изрядно подмоченной.

Памятны хабаровчанам уголовные дела в отношении «Хабаровского ипотечного», «Амурского сберегательного», «Далькредита», «Восточного фонда сбережений» «Приамурья». До сих пор нерешенной остается судьба «Умножить», уголовное дело в отношении учредителей и высшего руководства которого до сих пор находится в стадии расследования. И вот в прошлую пятницу 28 августа после вмешательства краевой прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении учредителей еще одного кредитного кооператива.

ОФИЦИАЛЬНО

- Уголовное дело возбуждено по факту злоупотребления полномочиями учредителями кредитного потребительского кооператива, - рассказала Анна Исаева, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ. -

Прокуратурой Хабаровского края проведена проверка на основании поступивших в ходе личного приема заместителя прокурора края жалоб граждан на бездействия следователей при проведении процессуальной проверки.

Количество эпизодов злоупотребления, также как и название кредитной организации не разглашается в интересах следствия. Однако, фабула возбужденного дела не секрет. В следственном управлении МВД России по Хабаровскому краю находился материал проверки о неправомерных действиях учредителей одного из потребительских кооперативов, а именно о невыплате денежных средств и процентов по договорам о передаче личных сбережений граждан.

Как сообщают в краевой прокуратуре, ранее уголовные дела возбуждались по статье мошенничество и были закрыты за отсутствием состава преступления. Однако, по версии прокуроров преступление все же было, но состав его другой – злоупотребление полномочиями.

- По результатам дополнительной проверки следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ, то есть использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц либо нанесения вреда другим лицам, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, - резюмировала Анна Исаева.

Сейчас уголовное дело возбуждено и находится на контроле у краевой прокуратуры.