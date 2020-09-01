С Днем знаний школьников Хабаровского края поздравили первые лица региона Фото: Ольга КИВА

Врио губернатора пожелал всем настойчивости и отличных оценок и призвал не забывать о мерах безопасности.

- Этот год непросто складывается и для учащихся, и для родителей, - отметил врио главы региона Михаил Дегтярев. - Несколько месяцев из-за пандемии коронавируса обучение в школах шло в дистанционном режиме. Я как отец четверых сыновей прекрасно понимаю, насколько это сложно и непривычно. Правительство края сделало все, чтобы новый учебный год начался традиционно. Двери учебных заведений сегодня открываются для почти ста пятидесяти тысяч школьников. Из них 17 тысяч - первоклассники.

В краевом министерстве образования отметили, что школы готовы к учебному году и к работе по новым правилам. В школах с 1 сентября ученики младших классов будут получать бесплатное горячие питание. На обеспечение детей бесплатным питанием краю из федерального бюджета выделено 313 миллионов рублей. Расходы региональной казны составят около 80 миллионов рублей. Также на питание будут выделять средства из бюджетов муниципальных образований края.

- Все школы края, в которых реализуются программы основного общего образования, полностью готовы к тому, чтобы предоставлять для детей горячее питание, - отмечают в ведомстве. - Кроме того, бесплатное питание по-прежнему будут получать ученики старших классов из многодетных и малообеспеченных семей.

С добрыми пожеланиями к ученикам и их родителям обратилась депутат Законодательной думы Хабаровского края, председатель комитета по социальным вопросам Ольга Ушакова.

- Первое сентября! Хотя мы его и ждем, но этот день всегда врывается в нашу жизнь шумно, неожиданно. Начало учебного года - это начало новой жизни. Это праздник и для родителей, и для школьников, и, конечно, для преподавателей, - написала она.

Не остался в стороне и муниципалитет краевой столицы. Начальник управления образования Татьяна Матвиенкова отметила, что прошедшая самоизоляция лишний раз доказала необходимость общения.

- Кто-то из великих сказал: «Доставлять счастье и делать добро - вот наш закон, наш якорь спасения, наш маяк, смысл нашей жизни». Будем следовать этому закону, - подчеркнула она. - Пусть наступающий новый учебный год будет спокойным, успешным, без потрясений. Пусть принесет всем новые открытия, новые достижения. Победы. Вместе мы справимся с самыми сложными задачами.

Редакция «КП» - Хабаровск» присоединяется к добрым пожеланиям. От себя же добавим, что обещаем радовать вас только интересными, актуальными и важными новостями.