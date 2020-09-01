Как изъять миллиард: генпрокуратура требует вернуть в доход государства незаконно нажитое бывшим директором хабаровского Дальспецстроя Фото: Мария ЛЕНЦ

Уголовное дело Юрия Хризмана - бывшего директора ФГУП ГУСС «Дальспецстрой» - наделало много шума. Суммы похищенных в ходе строительства космодрома «Восточный» средств назывались воистину космические. По фактам нарушений следствием возбуждено 140 уголовных дел, ущерб от преступлений оценивается в одиннадцать миллиардов рублей, из которых три с половиной следователям удалось вернуть. Вместе с Юрием Хризманом в период с 2013 по 2015 год в поле зрение следователей попали его сын Михаил, главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин и бывший глава Хабаровской краевой думы Виктор Чудов. Следствие длилось больше четырех лет, в итоге 21 февраля 2018 года Симоновский суд Москвы приговорил Хризмана-старшего к 12 годам колонии и штрафу в полтора миллиона рублей. Но эта история получила на днях «гражданское» продолжение.

Генеральная прокуратура России нашла у осужденного Хризмана и его «товарищей по бизнесу» незаконно нажитого имущества на сумму больше миллиарда рублей, каковое и потребовала обратить в доход государства. Соответствующий судебный иск направлен заместителем генерального прокурора в Троицкий районный суд Москвы. Соответствующее сообщение размещено на сайте генпрокуратуры вчера вечером.

- Главным управлением по надзору за расследованием особо важных дел проведена проверка соблюдения бывшим начальником ФГУП «Главное управление специального строительства по территории Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве специального строительства» Юрием Хризманом требований антикоррупционного законодательства, - говорится в сообщении.

Речь идет о торговом центре площадью в 9,6 тысячи квадратных метров и стоимостью свыше 700 миллионов рублей, построенном Юрием Хризманом за счет средств «Дальспецстроя» в 2011-2013 годах. Название торгового центра не указывается, однако можно предположить, что речь идет о введенном в эксплуатацию в 2014 году ТЦ «Подсолнух», который возводил «Дальспецстрой». Позднее, по подложным основаниям он был передан в собственность Михаилу Хризману и подконтрольному ему юридическому лицу.

- Для получения данного объекта под свой контроль после его застройки Михаил Хризман в 2013 году создал ООО «Магнум», которое оформил не на себя, а на своего знакомого Григория Дю, назначив его единственным учредителем и генеральным директором общества, - отмечают в генпрокуратуре. - Таким образом Хризман создал видимость отсутствия у «Дальспецстроя» ресурсов для окончания застройки и необходимости привлечения инвестиций.

Далее ООО «Магнум» выступило в качестве фиктивного инвестора. Никаких материальных ресурсов у компании не было, а уставной капитал был минимальным. В июле 2013 года «Дальспецстрой» и «Магнум» заключили договор инвестирования, в ходе действия которого торговый центр и был передан подконтрольной Хризману организации. Доход от его эксплуатации составил более 345 миллионов рублей. Именно их и желает получить в доход государства генеральная прокуратура.