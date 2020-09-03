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Сегодня:
Радио «Комсомольская Правда»

Музыкальный четверг (03_09_2020)

Прямой эфир 3 сентября на частоте 88.3 FM
Эдуард ГрищукЭдуардГрищук
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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Очередной «Музыкальный четверг» на радио «Комсомольская правда - Хабаровск». Сегодня у нас в гостях побывали и исполнили потрясающие музыкальные композиции, без преувеличения, друзья нашей радиостанции - заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии Александр Веретенников и художественный руководитель оркестра народных инструментов Хабаровской краевой филармонии Дмитрий Ефимов.

Александр Веретенников, заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии

Александр Веретенников, заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Дмитрий Ефимов, художественный руководитель оркестра народных инструментов Хабаровской краевой филармонии

Дмитрий Ефимов, художественный руководитель оркестра народных инструментов Хабаровской краевой филармонии

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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