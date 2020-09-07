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Радио «Комсомольская Правда»

Это Хабаровск! (07_09_2020)

Прямой эфир 7 сентября на частоте 88.3 FM
Авторы (3):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
Дарья РЕШЕТНИКОВА
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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Бездействие привело к нарушению природоохранного законодательства. Экологические инспекторы главного управления устанавливают виновного в загрязнении сточными водами озера ЖК "Гринвилль". Проблему обсудили с начальником отдела экологического надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края Михаилом Александровичем Ермолиным.

Михаил Ермолин, начальник отдела экологического надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края

Михаил Ермолин, начальник отдела экологического надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Так же в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» заместитель руководителя Управления ФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Ирина Владимировна Судженко рассказала как сейчас осуществляется приём граждан, как можно записаться на приём к должностному лицу ФССП России и как можно узнать является ли гражданин должником.

Ирина Судженко, заместитель руководителя Управления ФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Ирина Судженко, заместитель руководителя Управления ФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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