Коронавирус в Хабаровском крае: последние новости на 8 сентября 2020 года

47 новых случаев заболевания выявлено за минувшие сутки Фото: Виктор ЧЕРНЕНКО

Заболеваемость коронавирусной инфекцией нового типа на территории региона идет на спад. По состоянию на утро 8 сентября в крае выявлено 47 случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа. Среди заболевших жители Хабаровска, Хабаровского района и Комсомольска-на-Амуре. Большинство из них относятся к возрастной категории от 18 до 65 лет.

52 человека вылечились, и общее количество успешно перенесших болезнь составляет 8400 человек. Всего же, по состоянию на утро 8 сентября, болезнь выявлена у 10519 человек во всех регионах края. Новых летальных исходов не зафиксировано. Число умерших по прежнему остается на цифре 93 человека. Большинство заболевших лечится амбулаторно.

Региональное управление Роспотребнадзора отмечает, что, по состоянию на 9:00 8 сентября, в крае обследование на коронавирус прошли 249153 человека, выполнены 252130 исследований.