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Радио «Комсомольская Правда»

Это Хабаровск! (08_09_2020)

Прямой эфир 8 сентября на частоте 88.3 FM
Авторы (3):
Эдуард ГРИЩУК
Сергей ПЯТКОВ
Дарья РЕШЕТНИКОВА
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Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883

Фото: Сергей ПЯТКОВ

Формирование Народного совета продолжается в Хабаровском крае. Такой новый консультативный орган создается по инициативе врио губернатора края Михаила Дегтярёва для более тесного взаимодействия с лидерами общественного мнения. 8 сентября последний день подачи заявок в создаваемый совет. Со студией радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в прямом эфире по телефонной связи выступил Евгений Станиславович Слонский, начальник Главного управления внутренней политики Правительства Хабаровского края и рассказал об особенностях формирования этого органа.

Несмотря на все неприятные сюрпризы, которыми продолжает нас удивлять 2020 есть и радостные вещи из года в год неизменные. Такие, как например традиционный «свадебный сезон», который в нашем городе регулярно приходится на август - сентябрь. Об актуальном режиме работы ЗАГСов, мерах безопасности, количестве заявок и многом другом нам рассказала руководитель отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Хабаровска, Ольга Сергеевна Воронина.

Ольга Воронина, руководитель отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Хабаровска

Ольга Воронина, руководитель отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Хабаровска

Фото: Сергей ПЯТКОВ

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