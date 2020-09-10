Не мытьем, так катаньем: в Хабаровске на авторов незаконных объявлений напустят робота Фото: Администрация Хабаровска

Объявления на столбах и фасадах, развешанные незаконно, стали уже привычной частью городского пейзажа. Их обрывают, снимают, только вот кислотой не травят, однако помогает мало - бумажки с телефонами появляются вновь и вновь.

Обычно за очистку контракций отвечает та организация, на балансе которой находится объект - понятно, что очистка тех же столбов или подъездов домов влетает им в копеечку. Сейчас, решили в мэрии, будут по-другому. На нелегальных расклейщиков напустят самого настоящего робота - интеллектуальную систему «Автодозвон».

Как понятно из названия, робот будет каждые двадцать минут названивать авторам объявления по указанным телефонным номерам. Звонки будут идти в рабочее время с 9 часов утра до 6 часов вечера.

- Приостановить ее смогут только слова-ключи, которые должен произнести абонент, отвечая на вопросы робота, например, «да», «обязательно», «безусловно» (периодически фразы в системе предполагается менять). Чтобы звонки прекратились, человек должен ликвидировать свои нелегальные объявления и передать информацию об этом на номер оператора, - рассказал Вадим Варады, начальник городского управления информационных технологий.

Для того чтобы помешать внести «Автодозвон» в черный список, система будет использовать несколько десятков разных телефонов. Также рассматривается возможность звонков через интернет.

Использование такой технологии, уверяют в ведомстве, вполне законно. Конечно, использовать робота только для борьбы с объявлениями довольно расточительно, так что в администрации Хабаровска думают над тем, чтобы заодно приспособить его для информирования тех, кто просрочил коммунальные платежи. Запустить систему планируется до конца этого года.