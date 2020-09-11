Камень на лыжне: появится ли в Хабаровском крае горнолыжный курорт мирового уровня

От былой славы горнолыжки осталась лишь табличка Фото: Администрация Хабаровска

С правого берега Хабаровска даже в пасмурный день хорошо видны древние горы Хехцир. На одном из хехцирских склонов, посреди роскошной приамурской тайги тихо разваливается турбаза «Спартак», известная раньше на весь Дальний Восток. Еще лет 15 назад там было не протолкнуться – на турбазу съезжались любители и профессионалы горных лыж. Сейчас по базе гуляет только ветер.

Около года назад поднялась волна: вместо скромной базы на Хехцире будет горнолыжный курорт мирового уровня – с подъемниками, современными трассами, со всей сопутствующей инфраструктурой. В июне 2019 года, здесь торжественно установили камень с табличкой «С этого камня начался горнолыжный комплекс «Хехцир». А потом все стихло. Камень тот, с памятной табличкой, так и стоит. Кроме камня, больше ничего нет.

Планы разработали, камень поставили и на том дело забуксовало Фото: Администрация Хабаровска

Оказалось, что идею создать на Хехцире круглогодичный курорт мирового уровня, способный приносить бюджету региона многомиллионные доходы, предложила еще восемь лет назад Федерация горнолыжного спорта Хабаровского края. Более того, общественники не с пустыми руками обратились к властям – они представили дизайн-концепт, разработанный экспертами.

- Мы восемь лет назад выступили с инициативой о создании центра горнолыжного спорта. С московской компанией «Росинжиниринг» разработали концепцию – их специалисты изучили площадку, дали заключение, что строительство горнолыжного курорта здесь вполне реально, разработали дизайн-концепт, - рассказал Александр Даниелов, председатель Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Хабаровского края. – Завели идею в правительство края, концепцию передали безвозмездно. Были даны поручения профильным министерствам. Год назад «Центр инновационных технологий» (структура мэрии Хабаровска – прим. ред.) выкупил землю, сказал, что выступит одним из инвесторов, вложит собственных средств на 200 миллионов рублей. Вбили камень о начале строительства горнолыжной базы «Хехцир». На том и закончилось.

Концепция, разработанная Росинжинирингом, новому инвестору не пригодилась, как не пригодились и консультации краевой Федерации горнолыжного спорта и сноуборда.

- Нашими консультациями они не воспользовались, но не это главное. Важнее то, что до сих пор наши дети вынуждены заниматься на Воронеже, где нет достойных условий, - продолжил Александр Даниелов. - Горнолыжный спорт в крае деградирует как таковой. В Хабаровске не едут любители-туристы и профессиональные спортсмены. Мы теряем спорт, теряем возможность заработать.

Комплекс предполагается круглогодичным, поэтому кроме зимних видов спорта и развлечений, продумали и возможность летних Фото: Администрация Хабаровска

Александр Даниелов уверен, что база будет востребована, по его словам, краевая Федерация знает, как продвигать «Хехцир» внутри страны и за рубежом. А как был бы рад курорту местный бизнес: туристам нужны гостиницы, кафе и рестораны, сувениры, транспорт и многое другое. Собственно, давно не секрет, что туристы могут вносить в экономику региона внушительный вклад. Инвесторам в свою очередь такие проекты выгодны, благодаря относительно небольшим срокам окупаемости.

Так почему же хорошая, полезная для всех идея оказалась заброшена? Камнем преткновения между мэрией Хабаровска и краевыми властями в 2019 году стала не сама база, а 360 гектаров земли вокруг нее. Нужно было провести проектно-изыскательские работы, чтобы начать воплощать идею в жизнь. Но у правительства края не эти цели средств не было. Чиновники подумали и решили передать территорию из ведения минприроды края в краткосрочную аренду ЦИТу, чтобы у структуры были основания тратить деньги на изыскания. И процесс уже пошел, когда краевые власти посчитали, что такой ход – на самом деле попытка передать земли края в частные руки.

Как бы там ни было, устав кормиться обещаниями, инициаторы идеи обратились напрямую к врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву, попросили разобраться в ситуации и поддержать инвестпроект, способный поднять край на новую ступень развития. Примерная стоимость проекта – один миллиард рублей, из них порядка четверти миллиарда – это вложения на реализацию первого этапа.

Глава края заинтересовался и пообещал досконально разобраться в ситуации. Михаил Дегтярев сказал, что, судя по концепции, у «Хехцира» есть все шансы стать опорной площадкой для создания нового туристического кластера. До 30 октября он намерен провести совещание с заинтересованными сторонами, которое поставить точку в чиновничьих спорах.