В Хабаровском крае с затопленных территорий спасли животных Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае большая вода медленно, но верно продолжает наступать. Работу с людьми провели заблаговременно. Часть местных жителей загодя покинули зону риска, часть людей остается на своих участках. Однако в этот непростой период помощь требуется не только домовладельцам, но и животным.

Одну кошку увидели во время осмотра территорий Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В селе Корсаково-2 Хабаровского района спасли двух питомцев. Одну кошку увидели во время осмотра территорий. Она сидела на крыше хозяйственной постройки на затопленном участке. Приманили ее рыбными консервами, а потом вывезли потеряшку на большую землю.

- Позже нашли через социальную сеть и хозяев. Они рассказали, что неделю назад Муся убежала из дома и пропала. Беглянку вернули владельцам, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - Другого котенка спасателям передал местный житель. Его тоже не оставили в беде - один из сотрудников чрезвычайного ведомства решил оставить четвероногого друга у себя.

Большинство жителей в селе Корсаково-2 покинули территорию и переехали к родственникам, знакомым или сняли жилье Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Отметим также, что большинство жителей в селе Корсаково-2 покинули территорию и переехали к родственникам, знакомым или сняли жилье. Некоторые домовладельцы оставили своих питомцев на подтопленных участках, особенно крупных собак. Спасатели помогают хозяевам, доставляют их на лодке к животным, чтобы те могли покормить четвероногих друзей.

Сейчас хозяйничает на территории Хабаровска, в населенных пунктах Хабаровского, Нанайского, Комсомольского, Амурского и имени Лазо районов Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Напомним, водная стихия сейчас хозяйничает на территории Хабаровска, в населенных пунктах Хабаровского, Нанайского, Комсомольского, Амурского и имени Лазо районов. Подтоплены пойменные, низинные участки местности в населенных пунктах, сенокосы, участки дорог местного значения. Жильцов домов и владельцев дачных участков, расположенных вблизи береговой черты, на низменных участках местности призывают предпринять меры по сохранению своего имущества.