Снести нельзя оставить: в Хабаровске решат участь лестницы на улице Тургенева Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

СПУСК НЕ ДЛЯ МАЛОДУШНЫХ

Когда-то редакция «КП»-Хабаровск» занимала помещение в небольшом, но уютном трехэтажном офисном здании в самом конце улицы Тургенева, по соседству с музеем археологии. И автору этих строк частенько приходилось спускаться по тургеневской лестнице к автобусной остановке «Агентство Аэрофлота», чтобы уехать домой. Назвать спуск по лестнице комфортным и безопасным язык не поворачивался - приходилось осторожно, по одной ступеньке, выбирать себе дорогу, переступая через провалы и куски ржавой арматуры. А один из таких спусков - зимой, по обломанным и заснеженным ступеням - закончился падением, во время которого я весло и лихо «проехала» на пятой точке целый пролет, что, впрочем, значительно ускорило мое попадание на остановку.

Думаю, в такую ситуацию попадала не я одна - решить вопрос о том, что же делать с лестницей по улице Тургенева, не могли с 2016 года. За эти долгие четыре года горожане набили изрядно шишек и, наконец, обратили внимание мэрии на обветшалый и элементарно опасный архитектурный объект, находящийся в самом центре Хабаровска.

АРТ-ПРОСТРАНСТВО ИЛИ ПРОЕЗД?

В конце 2019 года в краевой столице состоялись общественные слушания по вопросу капитального ремонта лестничного спуска по улице Тургенева. На этих слушаниях свое видение объекта презентовали студенты ТОГУ - показали 18 эскизов. В числе предложений были озвучены самые смелые идеи: использование полукруглых световых конструкций, плавный пандус по нормативам, который разместится на соседнем склоне, лифт, уникальное вертикальное озеленение, создание арт-пространств, установка памятников, организация зон для творчества и многое другое.

- Хабаровчане ждут от нас результата. У нас уже есть предложения от творческой молодежи - их можно и нужно использовать, чтобы лестница стала не просто дорогой к Амурскому бульвару, а настоящей достопримечательностью города. Необходимо обобщить все имеющиеся у нас материалы, разработать техническое задание и с начала 2021 года уже приступить к проектированию, - отметил тогда мэр краевого центра Сергей Кравчук.

Некоторым горожанам больше нравится идея обустройства на месте лестницы сквозного проезда Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Однако не все горожане с радостью восприняли идеи студентов. Остались и те, кому по душе другое, более радикальное решение - снос лестницы и обустройство на ее месте сквозного проезда к Амурскому бульвару. В основном за этот вариант ратуют, конечно, автомобилисты. Впрочем, и некоторые «безлошадные» горожане не видят смысла в реконструкции - мол, место не самое проходное, народу мало, зачем тратить бюджетные деньги?

- Я бы сделал сквозной проезд, потому что там практически никто не ходит, - разводит руками Андрей Приходько, житель Хабаровска. - Буквально - сколько раз бы я там не ходил, единицы людей встречаются. Это такая тупиковая улочка, которая ведет из ниоткуда в никуда, и если там появится дорога, думаю, будет только больше плюсов.

- Если там сделают сквозной проезд, то на отрезке от Комсомольской улицы в сторону набережной все (автомобили - прим. ред.) начнут носиться, как бешеные. Это не очень хорошо, - не согласился с мнением предыдущего оратора хабаровчанин Алексей Селиванов. - Там очень много людей гуляет, и если появится дорога, по которой все станут ездить, это будет небезопасно для пешеходов.

СПОРНЫЙ ВОПРОС

В одном люди солидарны - в том виде, в каком лестница существует сейчас, она оставаться не должна Фото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА

Так какое же решение станет лучшим для города? Пока известно только, что идею сквозного проезда в мэрии не поддержали, по крайней мере, на публичных слушаниях об этом речи не шло. Вместо этого градоначальник поручил включить реконструкцию лестницы в перечень адресных инвестиционных проектов и разработать техническое задание для архитекторов.

Тем не менее пока ни о каких параметрах будущего объекта, сроках и объемах финансирования, и о том, кто возьмется за реализацию, ничего не известно. И пока горожане продолжают спорить - быть или не быть тургеневской лестнице, а в мэрии изыскивают ресурсы, та продолжает ветшать.