Куда жаловаться на коммунальные проблемы в Хабаровске? Фото: Олег УКЛАДОВ

В Хабаровске активно ведут работу по обращениям от граждан относительно коммунальных проблем. С начала года в главное управление госконтроля и лицензирования поступило более 10 тысяч сообщений. В основном жильцы многоквартирных домов жалуются на разрушение и протечки крыш, затопление и захламление подвальных помещений, неисправности инженерных систем и другие неурядицы.

- По поступившим обращениям организуют выездные мероприятия и встречи с самими заявителями. Например, в Хабаровске благодаря заявлениям жильцов управляющие компании привели в порядок кровлю и прочистили вентиляционные каналы в жилом доме по улице Магаданской, в доме на улице Индустриальной заменили трубопроводы центрального отопления. В многоквартирнике на улице Калараша отремонтировали систему водостока и отмостки дома. Это только несколько из тысяч обращений, - рассказал Андрей Коротков, главный государственный жилищный инспектор края.

Напомним, обращения от жителей принимают по почте. Адрес для отправки сообщений: Хабаровск, Амурский бульвар, 43. Также заявление можно принести лично в главное управление по указанному адресу, направить по электронной почте klp@adm.khv.ru, через ГИС ЖКХ или краевой портал «Голос27». Специалисты готовы проконсультировать в том числе и по телефону горячей линии: (4212) 40-23-40.